Théâtre à Attert: le bistrot du Cothurne est en zone blanche dès le samedi 21 janvier

Comme le précise une des comédiennes Monique Fouss: "La troupe du Cothurne vous invite à prendre place dans un petit café de village, dans une zone blanche de la campagne. Vous y trouverez une patronne au caractère bien trempé, très économe et qui mène son mari à la baguette. À ses côtés quelques habitués du village qui ont fait de ce petit bistrot leur quartier général pour envoyer et recevoir leurs mails. Tout cela sans oublier deux arrivées surprises: une bourgeoise coincée venue toucher son héritage et une jeune fille à la recherche du grand amour. Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à la campagne."

Cette comédie nécessite le concours de neuf comédiens. Les rôles ont été confiés à Amélie Antoine, Virginie Bertrand, Bruno Canivet, Nadège Colonval, Monique Fouss, Michael Goedert, Raymond Goedert, Jocelyne Meyer et Laurent Muller dans une mise en scène de Nicole Klensch. Un petit intermède sera assuré par Jean-Claude Witkowski.

Dans l’équipe technique, à la régie, on retrouve les travailleurs de l’ombre: Patricia Fontaine, Éric Moreau, Frédéric Neuberg, au maquillage et à la coiffure Adeline Tillemant et Nicole Klensch.

Les cinq représentations auront lieu en la salle du Cothurne, 113 voie de la Liberté à Attert les 21 janvier à 20 h, le 22 janvier 2023 à 15 h, les 27, 28 janvier et 4 février à 20 h.