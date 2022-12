Une superbe parade des tracteurs illuminés à Attert

C’est donc un défilé d’un genre particulier qui s’est déroulé vendredi soir à Attert. Ce sont 38 tracteurs qui ont parcouru une dizaine de villages de la vallée, escortés par la police locale et par 5 équipes de sécurité aux carrefours les plus dangereux.

Au départ de Schockville, le père Noël avait donc troqué son traîneau contre une belle machine agricole. Sur le parcours, les enfants, les adultes aussi, étaient émerveillés au passage de ces 38 tracteurs qui brillaient de mille feux, des remorques transformées en crèches, sapins et rennes étaient aussi de la balade nocturne.

"Le but était de proposer aux habitants de la commune un beau moment de partage, de bonheur en ces périodes de fêtes, précise, Charline Crochet, membre de l’organisation. Les habitants de la commune ont été mis au courant de l’événement via les réseaux, et les spectateurs étaient présents en nombre dans les rues des villages que le cortège traversait. Nous avions proposé un horaire approximatif et nous partagions sur Facebook notre entrée dans chaque village afin que les gens soient prévenus de notre arrivée."

Les participants, notamment des jeunes issus de familles d’agriculteurs, venaient certes principalement de la commune d’Attert, mais d’autres tracteurs aux mille feux avaient fait le déplacement de Sainte-Marie, Etalle et d’autres étaient issus la FJA Sud-Luxembourg.

La parade s’est terminée dans une ambiance très conviviale au Foyer ardent par la remise des prix du concours du plus beau tracteur remporté par Denis Noël.