Le riz au lait de Céline, le meilleur de Wallonie !

Céline Wagner, habitante du village de Thiaumont dans la commune d’Attert, a remporté le Coq de Cristal dans la catégorie Riz au lait. Une belle récompense pour la dame qui s’est lancée comme indépendante il y a tout juste deux ans en reprenant l’exploitation céréalière et fourragère familiale de ses beaux-parents.

« Un réel plaisir »

"Après douze années passées dans l’éducation, j’ai décidé de me lancer comme agricultrice, raconte-t-elle. C’est un réel plaisir d’être reconnue par des professionnels, surtout que c’est mon premier prix. C’est un métier exigeant et difficile, la reconnaissance fait du bien. Je remercie mes clients qui, par leurs conseils, me poussent à améliorer mes produits. Merci aussi à mon mari Vincent Ries qui m’épaule quotidiennement dans cette aventure".

La qualité, plutôt que la quantité

Son riz au lait à la véritable gousse de vanille de Madagascar a donc conquis le jury. Céline le confectionne à partir du lait de vache Jersey. Une race réputée pour donner une très bonne qualité de lait. "Je dispose de deux vaches, la quantité de lait récoltée n’est donc que de 10 à 12 litres par jour", souligne-t-elle. Les bêtes sont nourries au foin et à l’herbe durant toute l’année et la petite entreprise familiale est autonome au niveau de ses céréales. "Si la qualité est au rendez-vous dès le départ de la chaîne, cela donne forcément un produit d’excellence" assure la jeune indépendante.

Le lait provenant de ses vaches lui permet également de confectionner des yaourts, fromages à raclette, fromages frais, maquée ou encore des croûtes fleuries. Mais Céline Wagner ne s’arrête pas là. La dame s’occupe également de brebis dont le lait lui permet de confectionner des glaces, de la feta ou encore des yaourts. Des produits qu’elle vend directement dans son magasin.

Céline propose également une gamme de vêtements 100% pure laine de brebis tricotés à la main.

Pour le moment, la productrice ne souhaite pas se développer davantage, préférant privilégier la qualité plutôt que la quantité. Mais la jolie récompense du jour risque d’attirer de nombreux clients. Et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.