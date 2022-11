Attert : la dette communale fond comme neige au soleil

Lors de l’examen des recettes à l’exercice du budget 2023 d’Attert, on constate un boni global de 96 545 €. Parmi les principales recettes, la taxe IPP est de 882 851 €, le précompte immobilier est de 1 251 804 €, la taxe circulation s’élève à 94 116 € et celles des immondices à 411 000 €. Le fonds des communes est de 3 741 675 €, et le bienvenu fonds grand-ducal est de 2 362 134 €.