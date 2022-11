Nicole Goedert relance l’opération Smile box au profit des plus démunis à Attert

Les produits récoltés ? Des douceurs salées et sucrées, non périssables, non périmées. Pas d’alcool ni de bouteilles diverses, hormis du parfum. Aussi des produits de toilette ou de soin. Pourquoi pas aussi des chaussettes, foulards, bijoux fantaisies, livres, bas, jeux… Nicole ne récolte que pour les adultes, dames et messieurs.

Ceux qui le désirent peuvent venir déposer leurs cadeaux chez la présidente à Thiaumont. "Si vous avez des boîtes à chaussures vides et du papier cadeau, je suis preneuse. Par le passé nous avons eu quelques soucis par rapport au contenu des boîtes. C’est pourquoi en concertation avec le Plan de cohésion sociale d’Attert, je m’occuperai de remplir et d’emballer avec soin toutes les boîtes cadeaux. Celles-ci seront remises en mains propres dans l’anonymat le plus strict aux personnes concernées."

Les dépôts peuvent se faire chez Nicole Goedert: rue de l’Orée du Bois 300 à Thiaumont. Dépôts jusqu’au 30 novembre. On peut déposer les produits offerts à l’abri dans l’entrée de la porte de son domicile si la présidente est absente.

Pour tous renseignements complémentaires: 0495 280 920.