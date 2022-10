la Clairière représentée par Carine Steux, la Maison d’enfants Pré en Bulles d’Arlon (Anne Sophie Adam), Mes Petits de Habay (Pierre Richard), Repas Gaumais (M.Parache), l’IMP La Providence d’Étalle (Robert Thomas).

La Défense aide la Clairière

Depuis 1995, le centre de compétence terre-département manœuvre, parraine "La Clairière" d’Arlon, ASBL qui accueille et accompagne depuis plus de quatre décennies des adultes déficients au travers de structures et de services personnalisés, adaptés à leurs besoins. Le lieutenant-colonel Geert Decat, du camp Bastin à Stockem, a remis le chèque de 1500€ à la directrice de la Clairière Carine Steux et à Jean-Claude Moncousin, président du conseil d’administration