Quel avenir pour l’Auberge du val d’Attert ?

La commune a fait il y a quelques mois l’acquisition de cette ancienne auberge située en bordure de Nationale 4 dans le but de la réhabiliter en Maison régionale et transfrontalière des initiatives citoyennes.

Ce projet a fait écho après d’un groupe de citoyens (Vibrerlocal Arelerland) ayant à cœur de partager leurs expériences, leurs compétences et leur désir de mettre en place un espace de ce genre: un lieu pour se retrouver, pour partager…

Vendredi soir, les élus ont donc décidé de gérer ce dossier du futur de l’auberge mais de le faire en collaboration avec l’asbl Vibrerlocal Arelerland représentée en séance de conseil par M. Vincent Villers, mais aussi avec l’aide de l’équipe du Parc naturel.

L’ASBL Vibrerlocal Arelerland a d’ailleurs déjà démarré une consultation populaire à ce propos lors de la fête du Parc naturel.

Attert récupère d’anciens locaux

La FRW (Fondation Rurale de Wallonie) arrêtera la fin de la gestion et de l’animation de l’ASBL MURLA (Maison de l’Urbanisme Lorraine Ardenne).

Les élus attertois ont donc décidé de résilier la convention de mise à disposition à la FRW de ces locaux à usage socio-collectif.

La FRW devra restituer ses locaux situés à la rue des Potiers et mis à sa disposition depuis plus de trois décennies, au plus tard le 31 décembre.

La grande salle du rez-de-chaussée sera immédiatement mise à disposition de la commune. Ces locaux situés dans l’enceinte du centre Robert Schuman seront utilisés par l’administration communale.

Les conseillers ont aussi décidé l’octroi d’une aide financière exceptionnelle à l’ASBL Le Tilleul pour l’impression de son livre "Du Club des Jeunes au Tilleul, 50 ans d’histoires". Cette aide financière exceptionnelle s’élève à 50% des frais d’impression, soit 2 205 €.

Pour ce qui concerne l’aménagement du cimetière de Post, la commune paiera une facture d’un montant de 64 728 €.

Les travaux de câblage en électricité et réseau informatique, suite à l’installation des 4 modules complémentaires à l’École secondaire (ESVA), s’élèvent à 15 767 €.