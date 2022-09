Série : pédagogies alternatives (6/10) | Sixième rentrée pour l’école alternative EnovA

Après moultes péripéties, et même une manifestation dans les rues d’Arlon, la tenace Isabel Ledecq, à la tête du groupe qui s’était élargi, est arrivée à ses fins. Après un accueil pour le moins mitigé du côté des autorités communales du chef-lieu, elle a trouvé une oreille attentive chez Josy Arens, le bourgmestre d’Attert, qui a mis des locaux à la disposition du projet. Aujourd’hui, l’école fête sa sixième rentrée scolaire."Nous avons réuni tous les parents autour d’un café,précise Isabel Ledecq, enseignante depuis la première heure dans le primaire d’EnovA.Notre cadre est bien rempli, il reste juste quelques places dans certaines années d’âge suite au désistement de l’une ou l’autre famille, une qui a déménagé et une autre qui n’en pouvait plus de faire de trop longs déplacements. Les inscriptions se font au cas par cas, parfois en cours d’année. Nous vivons une super rentrée. L’arrivée d’une enseignante supplémentaire nous amène encore plus de sérénité."

Un projet peaufiné, des valeurs intangibles

Le démarrage du projet, en 2017, s’est fait sur un projet de pilotage élaboré principalement par Isabel Ledecq et Geoffrey Dossogne. Avec le recul et l’expérience des premières années, un nouveau plan a été conçu avec toute l’équipe pédagogique et a surtout été présenté de manière telle qu’il puisse servir d’outil de communication pour expliquer aux parents, les objectifs et les moyens mis en œuvre pour y arriver."Forts de l’expérience accumulée sur le terrain, nous avons peaufiné notre méthode, mais nos valeurs, surtout celle où nous voulons nous adapter au rythme de chaque enfant, ne varient pas. Personnellement, je rêve de locaux supplémentaires, une cuisine, un fablab, un grand espace vert… où nous pourrions aller encore plus loin dans l’apprentissage par la pratique de la vie de tous les jours."

EnovA a pour objectif de contribuer au développement d’une pédagogie ouverte, participative, solidaire et émancipatrice au cours de laquelle les enfants découvrent, expérimentent, inventent, s’expriment, se trompent et élaborent ensemble des savoirs sociaux et scolaires.