Attert : plus de trois millions € de travaux de voirie validés

Tout d’abord, la réfection et l’entretien extraordinaire de la voirie en 2022. Le montant estimé du marché s’élève à 846.971€. Neuf tronçons sont concernés, il s’agit, à Attert: rue de la Grotte; à Nothomb: rue Mont des Chèvres Wuesgaarden; à Nobressart: rue de Hachy, à Thiaumont: rue l’Orée du Bois; à Tontelange: An der Huel, à Grendel: rue des Fagnes; à Schockville: rue du Foyer Ardent, rue des Blés.

Le ministre Christophe Collignon a fixé un subside de 403274 € en faveur de la Commune pour la mise en œuvre du PIC relatif à la programmation 2022-2024.

Heinstert encore mieux sécurisé

Pour augmenter davantage la sécurité des usagers faibles dans la traversée d’Heinstert, il est décidé de créer un trottoir et un cheminement cyclo-piéton en bordure de la route nationale N87 (1216000 €). D'autre part, la voirie à la rue de la Villa Romaine à Nothomb est en très mauvais état et il y a lieu d’envisager une réfection complète de cette rue (335000€).

Le mayeur Arens s’est exclamé: "Que la Région paie enfin ce qu’elle a à payer. Si on a un refus, on ira trouver le ministre Philippe Henry car ce n’est pas normal que ce soient les Communes qui prennent prendre à leur charge ce qui incombe à la Région."

Le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert souhaite que le "verger conservatoire" et le "verger Maya" situés à Post soient maintenus à l’état herbeux, en y menant une exploitation agricole extensive, dans des conditions compatibles avec la préservation de l’intérêt biologique du site. Les conseillers ont proposé la signature d’une convention d’occupation, à titre précaire et gratuit, à intervenir entre la Commune et un éleveur, M. Kévin Muller. Il a aussi été question de l’équipement (phase 3) du lotissement communal d’Heinstert. Le montant estimé s’élève à 500775€. Les conseillers ont marqué leur accord pour la vente de plusieurs terrains.

Question finances, l’échevin Tassigny a présenté la modification budgétaire: construction du hall relais agricole: une majoration de 600000€.Le nouveau montant est donc de 1100000€.

Autre point, le service de remplacement pour les agriculteurs est bien utile, la Commune lui accorde une subvention de 500 €, même somme attribuée à l’association des parents d’enfants déficients auditifs.