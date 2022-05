Le grand retour de Tontegrange à Tontelange

Samedi après-midi, place aux enfants et aux familles avec une dizaine d’ateliers créatifs pour lesquels il faut s’inscrire, (voir le site www.tontelange.be ) sont proposés, entre randonnée VTT, atelier terre, "circomatique", création de bougies, tissage en papier, vannerie,… sans oublier trois spectacles, avec des compagnies professionnelles (un spectacle musical participatif En quête avec Barnabé et un autre de sport atypique, proposés par la compagnie Fabergosse, ainsi qu’un spectacle mystérieux de magie et de sorcellerie avec Maxime Mandrake).

Le soir, dès 20h30, le cœur de Tontelange va revivre au rythme des concerts et bières en grange, avec le trio arlonais Daïkiri Knight qui livrera ses propres compos, puis Awel Blues Experience qui dynamitera la grange Kessler avec ses sonorités rock and blues bien frappées, le tout arrosé de bières uniquement luxembourgeoises!

Spectacles de rue aux 4 coins du village

Et dimanche, ce sera l’apothéose avec les artistes de rues, les artistes et artisans en grange et les producteurs du terroir regroupés sous la bannière de Bettie, l’ASBL qui fait le lien entre consommateurs et producteurs.

Côtés artistes de rue, il y aura du choix et de la variété, avec Aramelo et son trampoline show, Hoopelai et ses cerceaux, la compagnie TaKaPa et ses acrobaties aériennes, Fracaban et sa musique bluegrass et folk, Jump Cut et ses fantaisies surréalistes, En Fanfare, Pilip le poète, Buguel Noz et sa poésie de la terre et du feu, Agro the clown et son spectacle de cirque. De la variété, entre théâtre, musiques, jongleries, rires et acrobaties, en statique ou en déambulatoire. Et granges, garages et tonnelles compléteront avec art et création ce fameux panel festif et délirant à déguster tout l’après-midi, dès 13h, alors que The Redemption’s Colts boucleront en musique et en grange houblonnée cette 18eédition qui s’annonce dense et radieuse à tous points de vue.

Info: www.tontelange.be et page facebook Tontegrange ou 0496/47 19 74