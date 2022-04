Il s’agira des six dernières opportunités de découvrir cette comédie dramatique aux dialogues ciselés et jubilatoires avec sur scène Pascal Dabe, Stéphane Lesoin et Jean-Luc Antoine.

Le pitch

Serge a acheté un tableau. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Médecin dermatologue, Serge aime l’art moderne et Sénèque, qu’il trouve "modernissime".

Ingénieur dans l’aéronautique, Marc a des goûts plus traditionnels et ne comprend pas que son ami Serge ait pu acheter "cette merde 30 briques".

Quant à Yvan, représentant dans une papeterie, il aimerait ne contrarier aucun de ses deux précieux amis. Mais les disputes esthétiques autour du "tableau blanc" dégénèrent inexorablement dans un crescendo cruel, hilarant et féroce qui ne laissera personne indemne… Leur amitié y survivra-t-elle?

Une pièce de Yasmina Reza. Mise en scène de Daniel Donies. Lumières de Véronique Guébels.

Les dates

les prochaines représentations sont prévues:

– Le 30 avril à 20h à la salle Robert Schuman à Attert.

– Le 6 mai 20h15 au Musée Gaspar à Arlon (au profit de l’ASBL Le Tremplin, organisé par le Inner Wheel Sûre et Semois).

– Le 13 mai 20h30 au Bar à Goûts à Jamoigne.

– Le 14 mai à 17h à la Galerie D’Millen à Beckerich (GDL).

– Le 20 mai à 20h au Cercle Saint-Michel à Chantemelle.

– le 21 mai à 18h à la Galerie l’Orangerie à Bastogne.

Infos sur la page Facebook de la Compagnie Tricéphale.