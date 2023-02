58 lauréats aux épreuves du Goethe

Michèle Majérus a précisé: «Nous défendons l'allemand en tant que langue culturellement significative pour notre région frontalière, nous faisons partie de l'Arelerland et vivons, jusque dans l'histoire de notre école, cette dualité franco-germanique pour laquelle Pierre Nothomb a trouvé un beau symbole dans le cours des eaux, vers la Moselle et le Rhin d'une part, vers la Meuse d'autre part.»

Le Goethe Zertificet, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un diplôme décerné sur examen et qui certifie que le titulaire dispose d'un niveau de connaissances lexicales et grammaticales suffisant pour lui permettre de se débrouiller par écrit et à l'oral dans toutes les circonstances importantes de la vie quotidienne dans un pays de langue allemande. Depuis ces deux dernières décennies à Arlon, plus de 400 jeunes ont ainsi pu décrocher ce précieux sésame.

José Carpantier, administrateur à la fondation, et le président et le vice-président, Raymond Biren et Philippe Greisch, ont tous trois eu l’honneur de remettre les récompenses aux méritants lauréats. José Carpantier a tenu aussi à congratuler aussi les professeurs de ces 58 étudiants, il s’agit de Frédérique Bolle (Hénallux), Nathalie Minet, Paulette Austen (INDA), Martine Van Wymeersch et Mme Adam (ARA), Stéphanie Médinger et Michel Colling (ISMA).

Quant à l’administrateur-délégué de la fondation Nothomb, il a rappellé que la fondation développe aussi chaque année des sessions des tables de conversations en anglais, néerlandais, allemand, italien, espagnol, luxembourgeois.

Les 58 lauréats

Ont réussi le niveau B1:

Abate Camille, Adam Charlotte, Brevi Matteo, Buche Adrien, Burton Anne-Louise, Condrotte Adeline, Corrillon Aurèle, Counson Gwanaelle, De Lièvre Louis, Deblocq Noémie, Dombier Delphine, Feretti Florie, Feron Charlotte, Hautecœur Mathilde Jeumont Alice, Jordant Nicolas, Lambert Margaux, Le Coutour Paul André, Lichtfus Dylan, Lutgen Charline, Pap Mélodie, Pennequin Jérémy, Rassel Camille, Ricaille Céline, Trinquet Victor, Van Cantfort Charlène, Vermeersch Lisa, Verstraeten Audrey et Wanlin Gaëlle.

Au niveau B2:

Baudouin Chloé, Bridard Lucie, Coeymans Manon, Cardinael Pieter, Colling Yannik, Dawance Louis, Feller Adrien, Hibon Lucie, Lemaire Pauline, Magérus Gwendoline, Mey Jonathan, Neu Maxime, Peeters Mathilde, Rogiest Anouk, Scheuer Pierrick, Simon Clara, Urbain Élisa, Wynants Flavie,

Niveau B2 Deutsch für Beruf: Soetens Mathilde

Niveau C1: Bauwens Veerle, Covolo Ottavio, Leclerc Tom, Mertens Frederik, Neu Antoine, Paquet Manon, Pétré Maïté, Wanlin Lena, Wilkin Alice.