En pleine audience au tribunal d’Arlon, un avocat apprend que son client est en état de récidive

Le prévenu est immédiatement interrompu par Yannick Rosart, le substitut du procureur du roi: "Que s’est-il passé le 24 juin dernier à Arlon, quelques jours après votre sortie du Centre ?" L’Arlonais pique un fard, bredouille une réponse incompréhensible. Le représentant du ministère public répond pour lui: "Vous êtes à peine sorti de votre cure de désintoxication, que vous avez de nouveau été contrôlé en état d’ivresse avancée."

Me Marc Kauten, l’avocat de la défense, se lève, vert de colère, fâché sur son client, et tonne de sa voix de stentor: "Je ne suis pas au courant. J’aurais aimé que mon client me tienne au courant de ce nouvel épisode avant que je n’entame ma plaidoirie."

Aidez-le dans ses efforts de réinsertion

L’avocat a quand même plaidé, racontant l’histoire d’un homme qui s’est retrouvé dans une situation difficile après avoir perdu son emploi au Grand-Duché tout en étant confronté à un important problème d’alcoolisme.

Le ministère public ne l’entend pas de cette oreille. "Il cumule et accumule les condamnations, note Yannick Rosart. Que ce soit en 2021, en 2022 ou en 2023, il a chaque fois des condamnations pour défaut d’assurance, défaut de permis et taux d’alcoolémie très excessif. Il a seize condamnations à son casier judiciaire."

Le Tribunal présidé par Philippe Nazé rendra son jugement le 15 novembre.