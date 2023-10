Arlon : avec un taux de 2g/l de sang, un avocat prend le volant et se fait arrêter par la police

En première instance, le tribunal de police a condamné le bouillant avocat à une amende 3 200 €, à une déchéance du permis de conduire de trois mois et à l’obligation de poser un alocolock pendant un an. L’Arlonais fait appel de ces sanctions.

Il a eu sa chance et il ne l’a pas saisie

"Mon client, plaide Me Marc Kauten, est très apprécié professionnellement parlant. Il travaille pour des entreprises internationales comme Indosuez, le Crédit Agricole, Petercam et d’autres. Il a à charge de famille. Sa voiture lui est indispensable. C’est certain que les relations avec les policiers ne se sont pas bien passées et que, probablement par réflexe d’avocat, il a tenu des propos inadéquats. Je vous demande de ne pas le pénaliser professionnellement en lui accordant un sursis pour la déchéance et surtout de ne pas le condamner à poser l’alcolock, qui lui serait très contraignant et même humiliant dans le cadre de son travail. Si la loi vous imposait de ne pas déroger à cette dernière mesure, je solliciterais alors la suspension du prononcé."

Le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, a rappelé les propos scandaleux tenus par le prévenu à l’égard des policiers, mais aussi ses antécédents judiciaires de 2018 et 2020 pour des faits d’alcoolémie: "Monsieur a bénéficié d’un sursis probatoire qui l’a obligé à suivre une formation VIAS adaptée aux délinquants de la route. Il n’en a rien retenu et il n’en a rien à faire. Je m’oppose à ces demandes de sursis, il a eu sa chance et il ne l’a pas saisie."

"Si j’avais su cela, conclut le prévenu, comme dernier mot, je serais rentré à pied chez moi."

Le jugement sera prononcé le 15 novembre.