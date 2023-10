Le conducteur, alcoolisé, avait traversé l’autoroute à Habay

L’opticien de 44 ans de Kruibeke (Anvers) qui a interjeté appel contre une décision du tribunal de police d’Arlon, a été renvoyé à ses études. Avec son avocat, Me Xavier Guiot, ils ont contesté le jugement qui le condamnait à 4 000 € d’amende, deux mois de déchéance de son permis de conduire et à l’obligation, pendant un an, de poser un alcolock sur tous les véhicules qu’il serait amené à conduire. Il devra en outre dédommager la dame qui a perdu le contrôle de sa voiture suite à son accident, à raison du remplacement de son véhicule et de ses frais d’avocat.