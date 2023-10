Un réseau de chaleur urbain à l’étude à Arlon

L’intérêt est à la fois écologique et économique, comme l’explique l’échevine Anne Lamesch en charge notamment de la Transition écologique. "L’objectif est de tendre vers l’indépendance énergétique et financière sur les prix du gaz et de l’électricité. En maximisant l’autoconsommation et en diminuant les frais liés à l’injection de la production excédentaire sur le réseau".

Local et écologique

Un projet confié à Idélux Projets Publics pour la réalisation de l’étude de préfaisabilité afin d’évaluer la pertinence du projet au niveau des énergies disponibles. "Le but est de sortir des énergies fossiles et d’atteindre la neutralité carbone, avoir une compétitivité des prix de production, explique Sébastien Dubois d’Idélux Projets publics. On s’oriente vers un réseau de chaleur de 4e génération qui permet de gérer la température pour limiter les pertes. Elle est aussi multi-énergies avec un panel des sources d’énergies: géothermie, biothermie, biomasse locale, chaleur solaire thermique peu coûteuse. Des sources d’énergies 100% renouvelables pour l’électricité et la chaleur."

"Quid des personnes privées qui vivent sur le cheminement de ce projet ? Pourront-elles se relier directement au réseau ?", questionne Romain Gaudron. "Il y aura un effet d’opportunité, ind ique Sébastien Dubois. Il n’y a pas de problème soit dans une première ou une deuxième phase."

Ouvert aux particuliers

Romain Gaudron poursuit: "Le ministre Philippe Henri a débloqué 20 millions d’euros pour la mise en place de réseaux de chaleur. Il serait trop tard pour Arlon ?" Selon Idélux, "cet appel à projets est destiné à booster les projets qui sont en manque de rentabilité. Dans le cas présent, on n’est pas dans une maturité suffisante. On surveille s’il n’y a pas d’autres opportunités de subsides."

En réponse aux questions de Raphaël Gigi, Matthieu Sainlez et de Marc Kerger, le dénivelé de certaines rues n’est pas un souci, il sera possible d’intégrer des grandes surfaces, des écoles ou d’autres bâtiments publics au projet.

Géraldine Frognet "regrette que l’on continue à consommer beaucoup et l’absence de discours de diminution de consommation, peu importe la ressource utilisée. Ce n’est pas un bon discours".

Pour Idélux, "l’élément clé est de diminuer les pertes de consommation. D’aller vers une sobriété qui passe par l’enveloppe des bâtiments. Les outils utilisés sont performants. L’un dans l’autre on va diminuer la consommation".

Un réseau de chaleur dont l’étude a été approuvée unanimement. Le coût de l’étude de préfaisabilité s’élève à 79 369 €.