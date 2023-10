Nonante personnes ont défilé dans le chef-lieu pour soutenir les Palestiniens: "Gaza n’est pas le Hamas !"

Tout comme lui, nonante personnes sont venues dire stop aux atrocités à Gaza. Un rassemblement organisé par l’association Belgo-Palestinienne en Luxembourg. Sous l’œil des forces de l’ordre, la manifestation autorisée s’est tenue dans le calme avec des gens venus aussi de Gaume, de Bastogne.

Le rendez-vous se voulait "une manifestation d’indignation contre les crimes de guerre et l’épuration ethnique à Gaza. Nous sommes là pour informer la population luxembourgeoise. Nous le faisons dans la dignité et le respect !"

Une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes des deux camps.

Les drapeaux aux couleurs de la Palestine, des pancartes réitérant l’exigence d’un territoire et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien flottaient au vent. Pour les manifestants, un nettoyage ethnique de la part du gouvernement israélien serait en cours.

"Gaza n’est pas le Hamas !"

Les intervenants parlent de politiques d’apartheid et même de situation prégénocidaire. Éric Jurdant, animateur de l’antenne luxembourgeoise de l’association belgo-palestinienne, pointe les médias mainstream: "On entend beaucoup plus les points de vue israéliens dans les médias officiels. Je suis inquiet à ce sujet. Il y a un apartheid réel. La pression sur les Palestiniens est constante, avec des assassinats tous les jours et la presse n’en parle pas ! Il y a une lourde responsabilité des états qui n’ont pas pris la mesure du droit international".

Si les organisateurs avaient sans doute espéré plus de participants, ils expliquaient avoir privilégié l’urgence. Des associations actives dans la province comme le CNCD 11-11-11, le MOC, les équipes populaires, Vie Féminine, la FGTB,… étaient partenaires.