Réfection de la N40 Arlon-Freylange et du rond-point Weiserberger du 19 au 23 octobre

Concrètement, les travaux viseront à renouveler les couches supérieures des revêtements du giratoire reliant la N40 à la N82 à Arlon, de la N40 entre Arlon et Freylange, sur 1 km.

Ce chantier va entraîner des modifications des conditions de circulation. Du jeudi 19 octobre à 20h jusqu’au lundi 23 octobre à 6 h, le giratoire N40-N82 (dit "Weisberger") à Arlon sera fermé à la circulation. Les usagers seront invités à suivre la déviation via la N4 et l’E25-E411/A4. La N40 sera fermée entre Arlon et Freylange. Les usagers seront déviés via la N87 et via l’E25-E411/A4.

Les conditions météorologiques n’ont pas permis de débuter le chantier, comme annoncé, le week-end dernier. Le planning a été revu afin de réaliser l’ensemble des opérations en quatre journées.

Ces chantiers représentent un budget financé par la Sofico, maître d’ouvrage: 197 000 € HTVA pour la réfection des revêtements du giratoire N40-N82 et 100 500 € HTVA pour la réfection des revêtements de la N40 sur 1 km.

Ils ont été regroupés pour en limiter l’impact au niveau de la circulation. Ils seront réalisés en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société Socogetra qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.