L’abri de nuit d’Arlon à peine ouvert, déjà saturé

Mais la réalité n’est pas aussi simple. L’abri manque de places quelques jours à peine après son ouverture. Des hommes mais aussi de plus en plus de femmes viennent y chercher refuge. Ils sont plus nombreux cette année encore. Mercredi soir, ils étaient une vingtaine à espérer avoir une place. Plusieurs ont dû rebrousser chemin après un tirage au sort.

Ce constat, la directrice de l’abri, Hélène Kergenmeyer, y est confrontée régulièrement. "Mais c’est la première fois que l’abri est complet aussi rapidement dans l’année. Pourtant, les températures extérieures ne sont pas encore négatives. C’est à ce moment que généralement les gens affluent. On se demande comment on va faire quand il fera froid. Je sais qu’une quarantaine de personnes ne se présentent pas, sachant qu’il n’y aura pas suffisamment de places pour tout le monde."

Demandeurs d’asile isolés

C’est que deux populations se mélangent. Il y a les Arlonais et les gens de la région qui vivent dans la rue. "Arlon n’est pas épargnée par la problématique du logement. Les prix sont élevés et des gens qui travaillent ne peuvent plus se loger", poursuit la directrice de l’abri.

Un autre phénomène touche l’abri de nuit. Et il trouve sa cause à la suite d’une décision fédérale. La secrétaire d’État Nicole de Moor a décidé fin août de suspendre temporairement l’accueil aux demandeurs d’asile masculins seuls. Un refus qui a fait l’objet d’une suspension par le Conseil d’État mais qui n’a pas fait changer d’avis la secrétaire d’État. "Ces personnes en demande de papiers se retrouvent à la rue et viennent frapper à la porte de l’abri de nuit, constate Hélène Kergenmeyer. Les centres d’accueil Fédasil sont complets partout. Les phénomènes sont liés et la demande explose dans tous les types d’accueil."

Professionnels et bénévoles

Faut-il pousser les murs de Soleil d’Hiver, agréé depuis 2017 par la Région wallonne qui lui octroie un subside annuel de 60 000 € pour fonctionner, pour offrir plus de lits ? "Impossible d’accueillir plus de monde dans ce bâtiment communal. Qui dit lits supplémentaires dit plus de personnel pour encadrer les gens qui passent la nuit à l’abri. Il y a pour l’instant trois éducateurs la nuit et deux assistantes sociales le soir. Ainsi que des bénévoles qui sont présents de 20h à 23h chaque soir aux côtés des professionnels. Ils donnent un coup de main pour l’accueil, le repas. Il y a un important turnover. Il faut tenir 8 mois et, en général, à partir de février, on sent une certaine fatigue s’installer chez les bénévoles.

La solution n’est pas d’ouvrir plus de lits à Arlon. Il faut traiter le problème de manière globale. Il faut accompagner les personnes en précarité et mettre en place des structures sur le long terme. Je vais monter au créneau pour tenter de faire bouger les choses à un niveau de pouvoir supérieur. Tous les voyants sont au rouge !"

Les personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps bénévolement à l’abri ou qui souhaitent déposer des dons de café, sucre, produits laitiers et autres denrées peuvent envoyer un mail à abridenuit@arlon.be