Polaris, une expo d'un autre monde à la maison de la culture d'Arlon

Les installations de Nicolas Tourte et Monique Voz offrent une pérégrination inspirante et en quête de sens. L’exposition est proposée par le CACLB dans le cadre de ses Laboratoires numériques éphémères 2023, en partenariat avec la Maison de la Culture d’Arlon avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Impossible de résister à l’attractivité des œuvres cosmiques de Nicolas Tourte, originaire de Charleville Mézières. "Il questionne avec humour et dérision la place de l’homme dans l’univers et présente des œuvres sous forme de mapping. Ses installations interrogent le réel à travers le rêve de phénomènes physiques qui nous emportent et hypnotisent".

Aux dires des visiteurs, les quatre œuvres numériques ont un caractère irradiant. Elles invitent au questionnement.

Quant à la régionale de l’étape, Monique Voz, elle transporte dans un monde où la science se marie à l’ésotérisme. "Ses objets-preuves d’illustrations de diverses mythologies, contes, ou théories scientifiques illustrent autant le Boson de Higgs que les ondes gravitationnelles, autant les mythes de création du monde que sa possibilité de finition. Cette artiste chercheuse conçoit des bijoux magiques et ésotériques, nouant un pacte avec la nature et les astres."

Comme ces mystérieux distillats d’eau de Lune. "Sa table des énergies cosmiques nous propose les eaux colorées, énergisantes dans des fioles magiques. On joue le jeu", observe encore Mme Zorza.

"Cette exposition invite à rêver l’avenir en passant par les souvenirs d’enfance, figés dans l’histoire", résume Françoise Lutgen. La commissaire et son centre bousculent ainsi les codes dans ce nouveau partenariat avec le centre culturel arlonais. En un mot, surprenant !

Polaris, à la maison de la culture d’Arlon, jusqu’au 22 octobre 2023. Du lundi au vendredi de 14h à 17 h 30 ou sur rendez-vous.