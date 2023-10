Un recueil de mots croisés, ce sont des mots de vocabulaire en français, ils doivent être remis dans les cases en luxembourgeois, les 59 premières grilles sont en français. Après, les définitions sont en luxembourgeois, il y a aussi des phrases à achever.

Même pensionné, vous restez prof ?

Oui, prof, mais aussi élève. Je suis des cours d’espagnol à la promotion sociale. Pendant les vacances, je me suis dit: "Je fais quoi ?". Ma maman était férue de mots croisés. J’ai commencé en espagnol et puis je me suis dit: "Je suis capable d’en faire en luxembourgeois". J’ai créé une méthode pédagogique, c’est un grand mot. Ce n’est pas seulement pour le loisir, c’est aussi apprendre.

Les mots croisés sont parfois perçus comme un truc de vieux, non ?

(Rires !) Je sais, c’est tellement vrai que dans un magasin, tout le monde se rue sur les mots fléchés.

Le public visé par l’ouvrage ?

Les gens qui apprennent le luxembourgeois. Pas mal se retrouvent dans le domaine médical, il y a des grilles thématiques sur ce sujet. Plein de gens se préparent pour le test de nationalité. Comme on doit y décrire des images, j’ai pris un vocabulaire qui va aider.

Quelle est votre langue maternelle ?

C’est le luxembourgeois, jusqu’en primaire, je ne parlais pas français. Mon père ne le parlait pas, ma mère les deux langues. Avant dans les villages, 80% des gens parlaient le luxembourgeois, je suis donc l’un des derniers mohicans ! D’un autre côté, il y a de plus en plus de Luxembourgeois qui achètent dans nos villages. On reparle de plus en plus cette langue. Les Belges du cru apprennent, eux, pour le côté économique.

Avant, on parlait d’un dialecte ?

C’est une langue à tout point de vue, les Luxembourgeois ont à présent un super dictionnaire. Un dico en ligne, le LOD, constamment réalimenté avec des nouveaux mots, des suggestions. Il y a une application. Le Luxembourg met le paquet pour ne pas dire le "magot" pour la promotion du luxembourgeois. On peut leur écrire des suggestions et ils répondent.