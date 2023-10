Mon message le plus important, c’est de dire que nous sommes dans une urgence climatique et écologique. L’un des plus grands challenges que nous avons est que nous sommes une société incapable d’imaginer un meilleur monde. Nous sommes coincés, bloqués à imager quelque chose de meilleur. Ce que j’essaie de faire en étant là ce soir est d’apporter ce message: tout ce dont nous avons besoin de faire, nous le connaissons. Tout existe déjà. Nous ne devons pas attendre. J’essaie d’inspirer les gens avec l’opportunité de ce que nous pouvons créer. Nous devons raconter de meilleures histoires, nous devons vraiment agir très, très vite.

Nous serions trop pessimistes dans nos têtes, il nous faudrait être plus optimistes ?

Je pense que si nous sommes optimistes tout le temps, nous ne faisons pas attention à ce qui se passe. Si nous sommes pessimistes tout le temps, nous sommes paralysés. Nous avons besoin d’avoir une optique positive. Que le changement doit s’opérer et que nous y soyons impliqués. Nous ne pouvons plus attendre plus longtemps. Nous devons être la part de la solution. Les communautés font partie de la solution, travailler ensemble. Avoir une histoire dynamique à propos de l’incroyable futur que nous pouvons encore créer.

Pour une ville de 30 000 habitants comme Arlon qui est à proximité d’une capitale européenne qu’est le Luxembourg, que dites-vous aux décideurs politiques ?

Je voudrais dire aux hommes politiques que nous avons besoin d’être vraiment audacieux. Et aventuriers. Être excités à l’idée de décarboniser rapidement. De l’opportunité que cela peut créer. Par exemple, pour des nouveaux métiers, de meilleures maisons, une meilleure santé, la biodiversité. Nous avons tout à gagner et rien à perdre ! Les politiques doivent relever ce défi avec grande créativité.

Les gens à la sortie de la conférence ont le sourire… Pourquoi ?

Parce je pense, souvent quand on parle du changement climatique, nous parlons d’effondrement, nous parlons d’extinction. Les gens se sentent fatigués, ils se sentent comme sans espoir. J’essaie d’apporter un sens des perspectives, d’apporter un caractère enjoué, offrir de l’imagination. Et peut-être que les gens n’ont pas l’habitude de cela. C’est peut-être pour cela qu’ils ont le sourire.