La revue arlonaise fait son "retour vers le foutoir" (vidéo)

Certains se disent "en vert" et contre tout, d’autres se prétendent "engagés", quitte à emmener avec eux tous les citoyens de la Commune, sans consentement, dans leurs farfelus projets. Si le vert voit rouge, les rouges font pâle figure dans l’opposition. Hormis quelques baffes distribuées avec humour à quelques élus, la Revue 2023 veille à mettre plutôt en lumière des commerçants ou des citoyens remarquables ou remarqués.

Elle fait aussi une remontée dans le temps, une revue d’instants du passé plus ou moins récent.

C’est l’idée développée cette année qui vous invite à un "Retour vers le foutoir", inspiré du film "Retour vers le futur". Les références au cinéma sont présentes avec, notamment, "Il faut sauver l’ouvrier Fernand" ou encore "Mary Poppins".

Mais la Revue, dans sa traversée fantastique de toutes les époques, n’oublie pas le futur… et là, les auteurs ont fait fort en transportant les politiciens arlonais en 2060 !

La Revue arlonaise sera de retour les 8, 9 et 10 décembre 2023 à la Maison de la culture. Un seul week-end, trois dates et pas une de plus ! Qu’on se le dise !

Vendredi 8 et samedi 9 décembre à 20h et le dimanche 10 décembre à 17 h.

PAF: 22 €

Réservation via la Billetterie de la Maison de la Culture d’Arlon https://shop.utick.net/