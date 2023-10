Trois couples de jubilaires congratulés à Arlon

André Louis et Jocelyne Bastin se sont mariés le 20 août 1973 à Sainte Marie. En 1972, André postule et obtient un emploi de facteur à la poste d’Arlon où il œuvrera dans différents services jusqu’à sa retraite en 2011.

Après son mariage, Jocelyne sera engagée à la Poste d’Arlon où elle alternera prestations et pauses carrière pour s’occuper de leurs trois enfants: Vincent, Sophie et Coralie. notre couple regarde grandir ses deux petits-enfants: Hugo et Loïc.

Georges Médinger et Renée Mathieu se sont mariés à Autelbas le 6 juillet 1973. Licencié en philologie germanique allemand – anglais, Georges sera professeur à l’Isma où il enseignera l’allemand et l’anglais jusqu’à l’âge de 65 ans. En 1989, il entrera au Conseil Communal d’Arlon et y restera durant près de 30 ans, en qualité de Conseiller, puis d’échevin. Georges sera également président de l’intercommunale Sofilux (1 mandature) et durant près 20 ans, sera président de la Maison de la Culture. À la création des CPAS, Renée sera la première assistante sociale de la Vallée de l’Attert, où elle terminera sa carrière en 2005.

Deux enfants, Stéphanie et Pierre et 3 petits-enfants Lucie, Faustine et Simon snont issus de leur union.

Gaston Paquet et Marie-Josée Delhez se sont mariés à Heinsch le 6 juillet 1973. Après ses études, Gaston sera engagé à la Poste Luxembourgeoise et y fera toute sa carrière. Marie – Josée enseignera quant à elle à l’école communale de Schoppach. De leur union naîtront 3 filles qui leur donneront 4 petits-enfants.