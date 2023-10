Le bourgmestre Vincent Magnus brigue un troisième mandat à Arlon

Une manière aussi de garder les membres d’Arlon 2030 soudés autour de leur leader, alors que les candidats ne manquent pas. Anne Lamesch, échevine dont le nom est souvent sorti ces dernières semaines, devrait occuper la seconde place de la liste. L’échevin Didier Laforge serait en bonne place également.

La conseillère Anne-Catherine Goffinet, qui se présenterait à la deuxième place à la Région devrait rester députée et ne pas cumuler avec une fonction échevinale, comme en 2018. Mais devrait annoncer sa présence sur la liste des Engagés.

Incertitudes au MRMC

Dans cette course au mayorat, le MRMC a dégainé le premier en annonçant, en novembre 2022 déjà, qu’Alain Deworme, le président du CPAS, conduira la liste avec l’ambition d’occuper le fauteuil de bourgmestre. Un choix que la Première échevine Carine Lecomte n’a pas encore digéré.

Sera-t-elle sur la liste des réformateurs ? "Est-ce que je vais me représenter ? C’est en quelque sorte un non-sujet, un sujet qui n’est pas d’actualité puisque la question n’a pas été abordée par la tête de liste désignée il y a pratiquement un an, au terme d’une procédure pour le moins discutable mise en place par le président de la locale, qui selon ses dires, souhaitait que la liste soit finalisée pour fin 2022 !", tacle la principale intéressée qui reste malgré tout positive. "Quant à mon état d’esprit, je me concentre sur mon mandat d’échevine que je souhaite mener à bien jusqu’à son terme, avec la satisfaction du travail accompli !"

Une situation dont se défend Philippe Landrain, chef de groupe MRMC au conseil communal. "Nous espérons vraiment que Carine va nous rejoindre en 2024, comme je lui ai déjà demandé. Elle sait qu’elle a sa place à nos côtés."

Trop de rouge qui vire au bleu ?

Un MRMC arlonais qui vire un peu trop au rouge selon certains. On annonce l’arrivée, non encore officielle de Patty Schmit, ex-conseillère PS siégeant comme indépendante. L’échevin Olivier Waltzing qui avait lui aussi quitté les socialistes en son temps, se représente également chez les Réformateurs. Et Alain Deworme est lui aussi un transfuge socialiste.

De quoi détourner les électeurs libéraux ? C’est une possibilité à ne pas négliger, même si, pour Philippe Landrain, ce n’est pas un argument valable. "Le MRMC est un parti ouvert à toutes les personnes qui s’intéressent à nos projets et adhèrent à nos valeurs. Je n’aime pas le terme ex-socialiste, ça ne veut rien dire. Alain avait quitté les socialistes et mené une réorientation politique réfléchie avant de nous rejoindre."

Le MRMC et son partenaire Arlon 2030 se félicitent du travail accompli et de la bonne entente mutuelle au sein du collège depuis bientôt 5 ans. Une coalition qui, sauf surprise, devrait être reconduite.