La grosse artillerie de sortie pour les reconstitutions de 1793 à Arlon (vidéo)

Samedi et dimanche, en changeant son fusil d’épaule, l’Office du tourisme arlonais ne s’est pas cantonné dans la routine, il a même sorti la grosse artillerie. Le budget du week-end avoisinait les 20 000 euros. Et cela a pété des flammes !

Théâtre des hostilités, la Plaine des Manœuvres qui n’avait jamais aussi bien porté son nom. Un champ de bataille avec 90 figurants. À grand renfort de poudre noire, on rejouait les combats entre le Wolberg et la butte du Hirtzenberg, entre Français et Autrichiens.

Bonjour les acouphènes !

Dans un nuage de fumée, tambour battant, 12 groupements historiques dont plusieurs venus de Tchéquie, mais aussi de Pologne. De quoi rappeler que 20 000 hommes ont combattu dans le chef-lieu en 1793.

Dans un boucan d’enfer dû aux salves, les canons ont fait sursauter. Les déflagrations se ressentaient dans tout le corps. Dans l’assemblée, le public se disait surpris d’une telle avalanche de décibels.

État de siège

De très nombreuses personnes redoutaient le coup de feu en se bouchant les oreilles. Certains avaient prévu le coup en portant des boules Quilès. On ne comptait plus les mères protégeant les pavillons des plus jeunes. Quelques toutous ont quitté l’endroit. Manifestement, le show a plu.

Ce genre de reconstitution a le mérite de faire prendre conscience du courage de ces combattants y allant la fleur au fusil. Car pas question de prendre la poudre d’escampette et de jouer les tire-au-flanc. Lors de l’assaut, l’expression "chair à canon" prenait tout son sens.

Une fois les honneurs rendus, on pouvait encore discuter avec ces soldats d’un jour et apprendre par l’anecdote la grande histoire. Au final, une réflexion sur l’horreur de la guerre, une belle incursion dans l’histoire et des lauriers pour les nombreux bénévoles de l’événement. Pour la petite anecdote, ce dimanche, les déflagrations étaient si fortes que plusieurs alarmes de voitures se sont déclenchées !