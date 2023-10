Des peines d'amende jusqu'à 20 000€ pour les organisateurs de la rave party de Stockem ? (vidéos)

Et si l’on multiplie par 8 (centimes additionnels), ce sont en réalité des amendes colossales de 20 000, 16 000 ou 12 000€, tels que prévues au Code de l’environnement, que pourraient payer ces prévenus bruxellois et flamands qui comparaissaient ce 2 octobre devant le tribunal correctionnel d’Arlon.

On saura, le 6 novembre, si le juge Philippe Nazé suit les réquisitions prononcées par le procureur de division, Dimitri Gourdange.

La police caillassée

Un rappel des faits tout d’abord. La nuit du réveillon de Nouvel An 2019-2020, plusieurs riverains des anciens ateliers SNCB de Stockem (Arlon) appelaient la police car ils étaient perturbés par des décibels beaucoup trop élevés provenant d’une giga soirée dansante. La police a été dépêchée sur place.

Un millier de jeunes venant de tout le pays, mais aussi des Pays-Bas, d’Allemagne, du Luxembourg et du Nord-Est de la France étaient présents sur les lieux.

Les policiers n’ont pu intervenir et mettre fin à la rave party car ils ont été caillassés. À l’époque, voici ce qu’avait déclaré la 1re échevine d’Arlon Carine Lecomte, en l’absence du bourgmestre Magnus en congé: "Pour éviter tout débordement, on s’est résolu à laisser la rave party se dérouler. C’est souvent la solution la moins risquée. D’autant que la force n’est pas forcément la solution. En plus, c’est un site privé, donc ça complique encore la situation. Une présence policière est assurée et on fera le point demain."

C’est finalement le jeudi 2 janvier seulement, donc 48 heures après le début de la rave party, que les policiers, fédéraux et locaux, venus en nombre, ont pu mettre fin aux "hostilités".

"On a pu identifier 30 à 40 organisateurs qui ont été arrêtés administrativement (mais seuls 13 ont été convoqués ce 2/10 devant le tribunal à Arlon). Plusieurs véhicules et du matériel de sonorisation et d’éclairage ont été saisis", a précisé le procureur de division Dimitri Gourdange ce lundi.

La défense trouve les peines bien trop lourdes

Pour le parquet, il y a clairement exploitation d’un établissement de classe 1 ou 2 sans permis d’environnement, dans un établissement privé (ancien entrepôt SNCB) avec une fête musicale non autorisée pendant 48 heures et avec une fréquentation considérable.

Le parquet ne requiert pas de peine de prison contre les 13 prévenus – 5 francophones et 8 néerlandophones -, mais de lourdes peines d’amende et la confiscation du matériel et des véhicules qui ont servi à transporter ce matériel.

Pour la défense, il y a clairement une disproportion entre la gravité, relative, des faits commis et les peines d’amendes très élevées requises par le parquet. "Il y a une tendance de dépénalisation pour une série d’infractions au Code de l’environnement. Est-ce que cela a encore un sens de poursuivre sur les bancs de l’infamie correctionnelle de telles infractions environnementales ? ", demande Me Christophe Marchand, avocat pour trois des prévenus francophones.

Me Marchand souligne encore que les infractions relevées par la police auraient dû l’être en réalité par des agents constatateurs de la Région wallonne, puisqu’il y a ici entrave au Code de l’environnement wallon. Donc selon le défenseur, "les infractions environnementales ne sont pas constituées" car n’ayant pas été constatées dans les règles.

Plusieurs avocats néerlandophones interviennent à leur tour, les uns réclamant un acquittement parce que leur client n’a fait que passer quelques heures à la rave party de Stockem et n’était en rien un organisateur.

D’autres avocats de la défense réclament à tout le moins une peine de travail ou une suspension du prononcé de la condamnation.

On notera aussi que plusieurs plaideurs du nord du pays ont relevé que les personnes arrêtées administrativement lors de la rave party "ont dû passer plusieurs heures, à 8, dans des cachots en principe pour 3 personnes", et sans bénéficier d’eau pour s’hydrater.