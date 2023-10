Cinq couples d'or et de diamant fêtés à Arlon

Elie Debart et Madeleine Genonceaux se sont mariés à Rochehaut le 5 septembre 1963. En 1962, Elie rentrera aux chemins de fer pour y faire carrière et prendra sa pension en 2005. Après son mariage, Madeleine s’occupera de son ménage et se consacrera à l’éducation de leurs deux filles: Nathalie et Laurence. Leur plus grand bonheur est de voir grandir leurs 6 petits-enfants: Zoé, Émilien, Marius, Gwendoline, Lilian et Sacha.