Arlon: le Kiwanis vient en aide à 11 associations avec plus de 40.000 euros

Le président du Kiwanis d’Arlon Michel Guélenne et la présidente de la commission sociale Micheline Zimer ont remis ce jeudi soir les 11 chèques aux différentes associations:

- "Pré en bulles" représentée par Vincent Louis et Johan Wanschoor,

- L’IMP "La Providence" d’Etalle (MM. Thomas Robert)

- L’ASBL Proximam (Mme Lieve Van Buggenhout)

- "Le ballon vert" (Mme Kristel Notelaers)

- La Petite plante de Musson (Mme Stéphanie Thiery et M. Bernard Manchel), - Le Founeau David – Les Iris (Mme Vinciane Cabolet et Sylvie Guillaume),

- L’ASBL "Repas solidaires Gaumais" (M. Yves Parage),

- La Maison "Les Petits Nicolas" de Lischert Attert (Mmes Mélanie Pilotto et Karine Wener),

- La maison d’accueil "Le tremplin" (M. Jean-Pol Chleide),

- l’ASBL Hope 4 HT (MM et Mmes Gallo et Bergmans) et

- La Clairière (M. Thomas Merveille). Depuis 1995, le centre de compétence terre-département manœuvre, représentée par le nouveau chef de corps le Lieutenant Colonel Kris Strauven, et le Kiwanis parrainent "La Clairière" d’Arlon.