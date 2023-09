Et pour ouvrir la soirée, une invitée venue du Grand-Duché. Francine Keiser vit sa première Lux Fashion Week à Arlon. Avec ses effets miroir par touches, elle démarque ses tenues en laine, tulle, velours. Des tenues accessoirisées de chapeaux et coiffes agrémentés de plumes que l’on doit à un designer allemand. Une collection colorée avec aussi du blanc et du noir.

Francine Keiser ©Jacques Duchateau

Céline Klein prend possession du catwalk avec ses tenues noires qu’affectionne particulièrement la jeune styliste. Elle travaille un mélange de coton et de laine pour un alliage de printemps-été avec un esprit automne-hiver. Les coupes sont droites, épurées, minimalistes.

Céline Klein ©Jacques Duchateau

Pour sa seconde participation, Damien Ducobu a utilisé sa collection de l’année dernière qu’il a retravaillée, reconstruite dans un esprit upcycling. On retrouve ses sacs en cuir, du mohair, du cachemire, ses feutres et une touche de l’artiste Dusch. Il ose des couleurs jaunes, rose, orange, tartan.

Damien Ducobu ©Jacques Duchateau

La benjamine du défilé, Violette Briel entre en scène avec ses modèles inspirés par la mort. Elle travaille la soie sauvage, le velours, le sweat, le satin, le taffetas. En pièce forte, un manteau réalisé à partir de vêtements de sa grand-mère décédée, brodé à la main de poèmes.

Violette Briel Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Raquel Lopes nous raconte l’histoire du Zaïre depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, à travers le noir qui est la couleur de la terre, de la peau. Et le rouge qui représente la flamme du drapeau. On retrouve aussi de l’imprimé léopard et de la dentelle pour une touche féminine.

Une des silhouettes de Raquel Lopes Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Théo Auquière présente des matières telles que le sweat, le polar, la gabardine épaisse, un tweel, mélange de coton et polyester, des matières fluides qui ne se froissent pas. Le styliste sort du vêtement qui ne colle pas au corps. On est clairement sur du XXL.

Théo Auquière Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Catarina Dos Santos ne suit pas les tendances avec des tons verts, rose, bleus chauds dans des matières de jeans, velours plus rigide pour ses vestes et ses manteaux. Elles représentent les armures de femmes samouraïs. Une collection japonisante par des matières carrées, structurées. En deux mots: puissantes et fortes.

Catarina Dos Santos Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Marie Schweistha l n’a raté aucune édition de la Lux Fashion Week. Elle présente une collection brillante avec le brocard, de la soie pour des tenues chics. Le rouge, le rose, le vert et l’éternelle couleur noire, sa couleur incontournable sont présentes. Pour finir son défilé, une robe de mariée rehaussée d’un croc top dos nu agrémenté de paillettes pulvérisées a fait sensation sur le catwalk.

Marie Schweisthal Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Zoé Lurkin travaille les matières texturées, mélangées avec du sequin. Anticonformiste dans sa manière de présenter les choses, deux mots traduisent son travail: lunaire par les matières texturées, et lumineux par les couleurs. Une collection en douceur, inspirée de la pleine lune.

Zoé Lurquin Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Le grand défilé se termine avec une touche enfantine de Thurel Thonet et ses douze petits mannequins. Avec sa collection entièrement dédiée aux enfants, il revisite l’uniforme, retranscrit sa propre histoire. On retrouve l’esprit marin, l’esprit écolier. Un vent de fraîcheur a soufflé sur la Lux Fashion Week.

Thurel Thonet Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, avec le retour de certains créateurs.