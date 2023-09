Les travaux du zoning de Schoppach (ex-ZAD) pourrait débuter en 2027 à Arlon

Zoning, évitons le gros mot, parlons de "Zone d’aménagement communal concerté à caractère économique". Dans sa présentation, Idélux a tout fait pour montrer que son projet tenait la route et ses efforts en matière écologique. La zone réservée à la nature a augmenté d’un hectare. Tout comme une hêtraie de 60 mètres servant de zone tampon. On retrouve des maillages écologiques, une liaison cyclo piétonne. Sur les 32 hectares, 12 seront dévolus à la nature. Soit 37% du site.

L’avant-projet adopté par les conseillers

L’intercommunale souligne son souci de valoriser le potentiel paysager, estime porter une attention particulière à l’artificialisation des sols et à la fameuse falaise. Afin de limiter les nuisances environnementales, un éclairage spécial sera choisi afin d’impacter le moins possible la biodiversité.

L’entrée principale se fera à partir de la rue de Lorraine qui deviendra un boulevard urbain végétalisé, une seconde entrée sur l’avenue du Bois d’Arlon. Idélux se veut rassurant suite aux questions de mobilité posées par les élus Gigi et Balon. Pour Alain Deworme, ce dossier est la preuve qu’on peut concilier nature et économie.

Ce jeudi, le conseil communal devait se prononcer sur cet avant-projet de Schéma d’orientation local. L’échevin Waltzing précisant que la Ville était "à la limite du délai pour autoriser la poursuite de la procédure". Au final, 17 oui, 4 abstentions et un niet de Morad Laqlii.

Quant au contenu du rapport d’incidences environnementales, l’écolo Gaudron tenait à "bétonner" ses assurances environnementales et à rajouter des amendements, entre autres concernant le plan d’assainissement et la mobilité. Après un long échange, la majorité a fait des ouvertures "pour faire plaisir à Romain" ; elle a accepté les deux points, mais voyant l’abstention du groupe Écolo, le bourgmestre n’a finalement gardé que le premier. Vincent Magnus a assuré que le site était bien là pour accueillir des entreprises locales. Si tout roule, les travaux pourraient commencer en 2027. Si le permis est déposé en 2026, des PME pourraient arriver en 2030.

Romain Gaudron recadre Idélux

Romain Gaudron. ©EDA Claudy Petit

Idélux ne me rassure pas sur le fait qu’elle ne procédera pas autrement que Vivalia à Houdemont. Cela m’inquiète. Je voudrais rappeler à Idélux qu’une intercommunale, c’est être au service des différentes communes."

Et la diatribe n’était pas finie !: "Je le déplore aussi dans un autre dossier, celui de Weyler-Hondelange. Alors que la volonté du Conseil communal d’Arlon unanime était d’avancer vers un projet réduit, nous n’avons pas été entendus par l’intercommunale qui a dit:"On s’en fout un peu, on se couche sur les positions du Conseil communal d’Arlon. Ces éléments font que la confiance devient difficile". Fabian Collard a écouté et n’a pas souhaité en remettre une couche.

Vite dit

3 000 euros pour Cheveux au vent

L’échevine Carine Lecomte a proposé dans le cadre du Plan de cohésion social un partenariat avec l’ASBL Cheveux aux vents qui propose des balades à vélo pour des personnes moins valides. Avec 200 sorties par mois, l’ASBL pourra compter sur un apport de 3 000 euros.

Cimetières

La commune a lancé un plan de réparation des murs d’enceintes des cimetières. Sont concernées les sites d’Arlon, Heinsch, Waltzing, Udange. Le montant des travaux est estimé à 548 363 € hors TVA sur les 4 ans.

Écolo avait raison

La commune a adapté son règlement relatif à la mendicité. Suite à l’arrêt Lacatus, elle tient à se mettre en ordre au regard de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le conseiller Gaudron se réjouissant de l’adaptation, n’a pu s’empêcher de rappeler que son groupe était intervenu à plusieurs reprises en ce sens, sans avoir été suivi par la majorité.

