Les élèves de l’Inda créent la surprise à la Lux Fashion Week d’Arlon

Programmation un peu chamboulée sur le coup de 20h vendredi. Les lumières s’éteignent, plongeant le catwal et le public dans le noir. Les spots se rallument, la musique démarre. Sur le catwalk, dix-sept jeunes filles se lancent dans une chorégraphie dynamique, envahissant l’espace. Ce sont les élèves de l’école de danse Walking Dance basée à Messancy et Athus. Plusieurs danseuses portent des tenues réalisées par les élèves de la section Habillement de l’Inda. Une section qui connaît quelques difficultés au niveau du nombre de ses élèves. Ce défilé surprise est un coup de pouce à la section, et mis sur pied en deux semaines à peine. Mais les filles ont l’habitude puisqu’elles ont déjà défilé l’année dernière pour Loubna Jaafari. Cette année, elles portaient cinq tenues des élèves de l’Inda.