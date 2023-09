Les stylistes de la Lux Fashion Week Arlon (1/10): Francine Keiser, du barreau aux catwalks

Cette année, la Lux Fashion Week, qui se déroule à Arlon les 29 septembre et 1er octobre 2023, prend une tournure internationale. La Ville d’Arlon, organisatrice, a en effet sollicité la styliste grand-ducale Francine Keiser pour son grand défilé. Et le moins que l’on puisse écrire est que cette nouvelle venue dans le milieu de la mode y fait une entrée fulgurante. "Je rentre de la Fashion Week de Londres. En février j’ai participé à celle de New York et l’an dernier à celle du Luxembourg. J’étais un peu tremblante à New York, c’est assez impressionnant et je ne sais pas comment ma collection allait être accueillie."