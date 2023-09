Et cette fois, c’est sur les rails. Le projet de l’Hydrion passera devant le conseil communal lors de sa séance du 28 septembre. On ne doute pas qu’il recevra l’aval des élus et que le cahier des charges sera voté.

Les esquisses et les images conçues par les auteurs de projet Atelier Paysage et Arcadis laissent espérer un projet résolument nature qui devrait combler un vrai manque.

Surtout quand on sait que les quartiers proches vont voir grossir leur population en particulier du côté de Schoppach.

On parle d’un parc de 27 hectares qui englobera la Semois. Les images montrent que la rivière sera traversée par une passerelle en bois d’environ 50 mètres derrière la Maison de la culture. Les promeneurs y rencontreront des zones protégées, boisées, une prairie humide, grâce à 3,2 km de chemins. Certains seront pédestres, mais une piste cyclable permettra aussi des jonctions avec le Ravel comme celui du Chemin noir. On retrouvera des caillebotis.

Avec des vaches Highlands

L’échevine de l’environnement Anne Lamesch résume: "On est parti de l’intérêt biologique du site. Il y avait deux zones de grand intérêt biologique: la zone humide qu’on a restaurée, on a retiré surtout des saules qui ont tendance à se multiplier et à pomper l’eau. L’idée était de laisser la zone ouverte".

Et puis à l’Hydrion, on retrouve le barrage des castors. L’autre zone de grand intérêt biologique est la partie forêt.

Quant à la zone le long du contournement près du centre commercial, les épicéas scolités ont été enlevés et le terrain vient d’être ensemencé.

À noter un côté sympa: des vaches style Highlands devraient égayer les prairies.

L’endroit sera accessible de plusieurs endroits dont l’entrée principale sera située au fond du parking de la Maison de la culture. L’accès sera également possible de la Grange, du côté de l’Adeps.

En résumé, ce parc pourra offrir aux familles des zones récréatives, mais également une placette, et constituera un beau terrain de jeux pour les joggeurs.

Si des gros travaux d’élagage ont eu lieu, c’est pour lutter contre des espèces par trop invasives à l’image des saules.

Preuve de l’ampleur du projet, on tournera autour des quatre millions d'€, avec des subsides. La majorité arlonaise aura su convaincre les cabinets Tellier et Henry.

Un budget de 4,5 millions€

Une manne inespérée. Le budget total: 4,5 millions€. Et la Ville reçoit 3,5 millions de subsides pour un appel à projet Parc urbain, un subside Résiliences pour la partie hydrologique, et des fonds européens FEDER.

"C’est vrai qu’on est content d’avoir obtenu autant de subsides. Pour la Région quand on a fait l’appel à projets, ils avaient promis au maximum 750 000 € et on a eu deux millions. Ils estiment donc que le projet est porteur."