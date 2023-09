Le "Monument du souvenir" inauguré au camp Bastin à Stockem

L’inauguration a eu lieu en présence des autorités militaires, de la ville d’Arlon et de représentants de l’association des Amis des musées d’Arlon.

Le bourgmestre Vincent Magnus a retracé les grandes étapes de l’artiste et par Philippe Greisch, administrateur de l’Académie Luxembourgeoise, qui a évoqué dans les cahiers de l’Académie "Sculpture en province de Luxembourg". "La passion de la sculpture de Roger Jacob, sublimée par les pulsions de la vie".

Le 15 mars 1924, naissance de Roger Jacob dans une famille sensible à l’art, domiciliée rue des Martyrs, à Arlon, à un jet de pierre du Musée archéologique.

Vincent Magnus a précisé: "À la sortie de ses humanités anciennes à l’athénée royal de Virton, en 1942, Roger Jacob entre dans la résistance armée au service secret clandestin belge de renseignements militaires (Athos). En 1945, il s’inscrit à la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bruxelles et fréquente l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles".

Philippe Greisch a quant à lui insisté sur le fait que Roger Jacob a participé quasi à toutes les expositions de l’Académie jusque dans les années 70.

En 1956, Roger Jacob réalise six bas-reliefs pour la RTT à la rue Jean-Baptiste Nothomb à Arlon. En 1957, il sculpte Les Cracheurs d’eau, six masques en pierre naturelle, sur la façade du Palais des congrès à Bruxelles. On lui doit aussi un christ monumental, une haute croix métallique en fer battu noir, plantée sur un socle en moellons au milieu du nouveau cimetière de Marche-en-Famenne.

Membre effectif de l’Académie

En 1966, Philippe Greisch a rappelé qu’à l’occasion d’une exposition à la Galerie Wagner à Arlon, Pierre Nothomb, président de l’Académie luxembourgeoise, ne dissimulait pas l’admiration qu’il ressentait pour l’œuvre de Roger Jacob, "le perpétuel renouvellement de son inspiration, son évolution du figuratif au non figuratif, l’utilisation judicieuse de formes et de matériaux nouveaux. Si la pierre le tente, c’est surtout par une sensualité des formes. Il l’aime pour sa matière, se complaisant à lui donner des volumes et des formes aussi simples que pures. Mais il travaille aussi le fer. Et il semble que là, il ait trouvé une nouvelle voie, un moyen d’épurer encore les lignes et les formes".

1966 est aussi l’année du concours pour un monument aux Chasseurs ardennais à Arlon. Roger Jacob y présentait une sculpture contemporaine qui fut primée mais non érigée. C’est cette sculpture que l’on a mise enfin au grand jour et inaugurée mardi à Arlon.