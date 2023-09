La CSC a proposé ses réflexions sur la mobilité à Arlon lundi dernier

Lundi matin, Pierre Conrotte, animateur du groupe militant mobilité de la CSC, a emmené une délégation de sympathisants pour mener une action à l’entrée du zoning artisanal de Weyler. Ils ont installé un chapiteau sur le parking de l’entreprise Bechet-Céramic pour attirer les regards dans le cadre de "la Semaine de la mobilité", qui a été marquée par des actions spécifiques dans la quasi-totalité des communes. "Le but de l’action a été de sensibiliser les usagers et les entreprises présentes sur le zoning de Weyler, sur les enjeux de la mobilité", indique Pierre Conrotte