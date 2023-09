D'origine rwandaise et né à New-York, l'abbé Karuhige sera le nouveau curé de Saint-Donat Arlon

Le successeur du curé de la Knippchen, l’abbé Léon-Ferdinand est né le 5 avril 1981 à New-York (USA) dans une famille d’origine rwandaise. Avec ses parents diplomates et ses cinq frères et sœurs, il a sillonné une grande partie du monde.

Le doyen d’Arlon Pascal Roger précise: "Su ite aux troubles causés par le génocide de 1994 et la première guerre du Congo (1996-1997), la famille a quitté le Rwanda pour la Belgique, où il a terminé ses études secondaires. En septembre 2000, il a entamé sa formation sacerdotale au Grand-Séminaire de Namur. Son parcours l’a mené déjà à Arlon en 2004, où il a effectué son stage sous la supervision de l’abbé Paul Hansen. Il a été ordonné diacre le 29 janvier 2006 à l’église du Sacré-Cœur et prêtre le 25 juin 2006 à Namur".

Formateur au Grand séminaire

L’abbé Léon-Ferdinand a effectué ses dix premières années de ministère dans le doyenné de Gembloux tout en poursuivant des études de théologie à Bruxelles (2006-2008) et en donnant des cours au Grand Séminaire de Namur dès 2012.

En 2016, il a entamé un doctorat à Paris tout en assurant le service pastoral le week-end à Erpent dans le Namurois. Sa thèse a été soutenue en 2020. Depuis lors, l’abbé Léon-Ferdinand a été curé dans les paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour dans le doyenné d’Entre-Sambre et Meuse. Il sera accueilli officiellement lors de la messe de rentrée pastorale le dimanche 24 septembre prochain.

L’abbé Léon-Ferdinand résidera sur les hauteurs de la Knippchen, au presbytère de Saint Donat, et aura une animation plus particulièrement orientée vers les jeunes, par ailleurs il aura une mission de formateur au grand séminaire de Namur et de coordination de la formation des laïcs et des acteurs pastoraux dans le diocèse. Ce qu’on appelle l’Institut diocésain de formation.