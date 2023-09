Capitaine Crochet contre les déchets : la passion de Loïc, c’est de les récolter dans la région Arlon-Aubange!

Et cela en est devenu un véritable hobby: "Ramasser les déchets le long des routes. J’aime bien rendre la nature plus propre partout où je passe. C’est trop stupide de lancer ses déchets n’importe où. Quand j’étais jeune, je me promenais avec une pince. Cela fait neuf ans que je fais cela dans la région d’Arlon-Aubange. C’est presque une forme d’addiction, quand tu rencontres des déchets. Mais s’abaisser à chaque déchet, ce n’est pas possible, donc je prends une pince pliable dans le sac à dos. Je prends ce qui est recyclable. Ce qui est résiduel est laissé en bord de route pour que les autorités s’en occupent. Regardez, je me suis amusé à ramasser des mégots dans cette bouteille pour les faire recycler".

Ce qu’il trouve lors de ses pérégrinations: "Des GSM, des peluches, des écussons de voiture, aussi des sex-toys. Le fléau pour le moment, ce sont les cigarettes électroniques, c’est le nouveau déchet après le masque. Les puffs, j’en trouve blindé !"

Pas très ragoûtant comme sport. "Non, mais quand tu rentres chez toi, tu te dis que tu as fait une bonne action et que ton village est embelli. C’est notre bien commun, notre nature. Que mon village soit pollué par d’autres gens, cela m’embête. J’aime avoir nos bois propres, sauver les mégots qui vont à l’avaloir. L’eau c’est la vie, raconte celui qui est ouvrier communal à la ville d’Aubange. J’aimerais développer avec un copain une ASBL pour nettoyer les rivières en barque".