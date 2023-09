On n’a pas dit la guerre aux fumeurs, mais bien aux bouts de cigarettes jetés, qui seront bientôt persona non grata dans le chef-lieu. La Ville va aider le citoyen à se débarrasser de ces restes qui font des dégâts bien au-delà des poumons.

Elle va mettre en place une collaboration avec la société luxembourgeoise Shime, un cabinet de conseils en responsabilité sociale des entreprises. Cette dernière travaille en collaboration avec une firme française, MéGo, qui agit dans le recyclage des mégots.

"Solution unique"

Simon Hatuna, de la société grand-ducale Shime située à Contern, offre des pistes: "On a développé une solution unique en Europe pour collecter et recycler les mégots. On va dépolluer les mégots en les chauffant et en les recyclant dans du mobilier urbain: des bancs, des chaises, de tables. La grande nouvelle, on va travailler avec la Ville d’Arlon qui va être l’une des premières de la province de Luxembourg. L’usine de recyclage se situe en Bretagne.". La société Shime collecte les mégots et le stock est envoyé à MéGO en France.

Anne Lamesch, l’échevine de l’environnement, explique: "C’est une façon d’interpeller les gens, en particulier en centre-ville, ceux qui jettent les mégots. Mettre en évidence cette pollution, des petits déchets qui sont très polluants". L’Arlonaise ajoute que cette action sensibilisera aussi le personnel communal, "parce qu’il faut toujours commencer par soi-même".

500 litres pollués par mégot

Pour Simon Hatuna, jeter un mégot, ce n’est pas un geste anodin: "Cela pollue 500 litres d’eau, cela met 10 à 15 ans à se dégrader dans la nature, la cigarette, c’est un choix personnel, mais le mégot impacte l’environnement, les autres citoyens et la biodiversité. Le mégot est un déchet ultrapolluant et cela passe par la sensibilisation."

Commet est née l’idée de ce partenariat ? "La société nous a contactés et cela nous a séduits. On était en réflexion en ce qui concerne les petits déchets, les chewing-gums. Il s’agit en effet d’amener à une réflexion, beaucoup de cendriers contaminent la nappe phréatique", assure l’Arlonaise.

Stéphane Bastogne, le conseiller environnement de la Ville, annonce que douze cendriers seront installés en ville. Mais cela ne résumera pas à cela, il y aura une phase de sensibilisation comme cela a, été le cas lors du slow festival. Un sondage sera aussi réalisé afin d’amener à une réflexion non-culpabilisante.

Coût de l’opération 15 000 euros. "Cela en vaut la peine", justifie l’échevine. À noter que la société Shime espère implanter une antenne belge et ce serait à Arlon. À l’heure actuelle, elle emploie six employés.