Le commissaire Collini quitte dans un mois la zone de police d'Arlon

"Cela fait 41 ans que je suis dans la police et la gendarmerie. J’ai vraiment beaucoup aimé mon poste de management à la tête de la zone de police d’Arlon. Mais maintenant j’aspire à d’autres défis ", répond le commissaire Collini, qui a lancé une activité en parallèle au Grand-Duché lié au bien-être et au développement personnel.

D’origine grand-ducale et naturalisé belge

C’est vrai que sa carrière fut riche et complète.

Né à Habay dans une famille d’origine grand-ducale ("Mon grand-père était émigré italien, et moi je suis luxembourgeois d’origine et ai pris ensuite la nationalité belge"), Michaël Collini a suivi son école secondaire à Saint-Benoît Habay puis est entré dès 18 ans à l’École militaire.

Gendarme dans un premier temps à Bruxelles, il est passé tour à tour à la police de la route à Namur, à la police de la route à Arlon et à Neufchâteau.

C’est lui ensuite qui a mis en place le 101 (le CIC) en province de Luxembourg, avant de devenir directeur des opérations pour la police fédérale en Luxembourg, depuis Marche-en-Famenne.

Il a presté à ce poste jusqu’en 2018 et sa nomination comme chef de corps dans la zone de police d’Arlon, succédant à Joseph Haan.

Un effectif trop étriqué

Michaël Collini regrette que la zone de police d’Arlon ait continué à travailler avec un sous-effectif de 106 personnes (budget autorisé) alors que 127 sont prévues au cadre.

"C’est d’autant plus étriqué comme effectif alors que nous devons maintenant faire face à une criminalité de ville (trafic de stups, vols, etc.). Arlon a beaucoup grandi au fil des dernières années, atteint désormais une taille de 31 000 habitants et nos agents de quartier ont un travail colossal, je peux vous l’assurer. En outre, la police fédérale a supprimé la police des chemins de fer à la gare et nos hommes sont constamment appelés à des missions à la gare d’Arlon où transitent des centaines d’étudiants chaque jour."

Ces cinq années à la tête de la zone de police n’ont pas été de tout repos pour le commissaire Collini. Il cite la gestion de la zone ZAD à Schoppach bien sûr, mais aussi et surtout les années Covid "où il fallait travailler en se protégeant, en protégeant la population, avec des directives nouve lles qui nous arrivaient presque chaque vendredi soir !"

Au rayon positif, il tient à souligner la remarquable collaboration avec la police grand-ducale, de plus en plus présente avec la police d’Arlon sur des événements festifs: des policiers grand-ducaux étaient ainsi présents cette année aux Fêtes du maitrank, au carnaval de Martelange ou encore aux 21 km d’Arlon ce dimanche.

Dans l’autre sens, des policiers belges d’Arlon étaient présents au marathon de Luxembourg ou sur le site de la Schueberfouer. "Chaque policier peut ainsi mieux encadrer les personnes dans sa langue maternelle", commente Michaël Collini.

Et nouvelle donne ! Un tout nouveau traité Benelux va pouvoir encore accroître les facilités pour poursuivre des individus de l’autre côté de la frontière, sans passer par des commissions rogatoires.

Le commissaire Marchal, chef de corps ff.

La suite de l’agenda de Michaël Collini ? C’est un départ officiel au 31 octobre, mais en fonction de son reliquat de congés, il sera déjà en partance le 20 octobre.

Lundi prochain, le 25 septembre, le conseil de police devrait confirmer la désignation du commissaire Romuald Marchal comme chef de corps ff. dès la fin octobre.

Celui-ci est actuellement directeur des opérations dans la zone et pourrait devenir le successeur idéal du commissaire Collini.