C’était le temps de la montée pour les guides et scouts d’Arlon

"On fait un rite de passage pour monter dans la nouvelle section. Chacun se retrouve avec son nouveau groupe. On fait un petit jeu, un petit goûter puis un grand rassemblement. C’est notre rentrée", explique Julie Graisse, animatrice d’unité des scouts d’Arlon. L’occasion aussi pour les nouveaux venus de découvrir ces mouvements de jeunesse.

150 animateurs

À Arlon, ils sont un peu plus de 800 à y adhérer, en ce compris les animateurs. De la région Gaume-Lorraine, ce sont les plus importantes unités. Au niveau des garçons, ils sont 320 chez les scouts répartis en neuf sections, et 350 guides réparties quant à elles en onze sections. Des enfants qui peuvent commencer dès la première primaire, encadrés par 150 animateurs pour les deux unités.

Chez les scouts, c’est un peu moins, mais il faut se rappeler que la période post-Covid avait vu une augmentation des inscriptions. "Cette année, il n’y a plus de liste d’attente chez les scouts. Il y a une légère diminution au niveau des inscriptions. On est plutôt dans une certaine stabilité", poursuit Julie Graisse.

Du côté des guides, on se maintien, comme le précise Isabelle Willequet, animatrice de l’unité guide. "On n’a pas moins d’enfants du côté des filles. On a même des sections pour lesquelles on a fermé les inscriptions."

Parmi ces inscrits, ils étaient 600 à se retrouver après une trêve estivale ponctuée par les incontournables camps d’été. Les guides occupaient le domaine des Pères et les scouts celui de Clairefontaine. C’est là que tout ce petit monde s’est ensuite retrouvé pour le traditionnel rassemblement suivi de la célébration marquant la fin de la montée, orchestrée par le doyen Pascal Roger et la participation bien des enfants investis dans ce moment fait surtout d’échanges et animés par les chants.

Une école de la vie

Bien plus qu’un hobby, le scoutisme est avant tout une école de la vie. "On entretient les valeurs de base du guidisme et du scoutisme: le respect, l’écoute, la confiance, l’indépendance, faire grandir, souligne Isabelle Willequet. Faire grandir les enfants, c’est vraiment une très grande valeur parce que quelque part c’est une progression dans laquelle les enfants commencent petits et puis montent. Et dans un staff c’est pareil, on grandit aussi. On commence première année chef, on regarde comment les autres font puis, un jour, on est grand chef. C’est un cycle. On les accompagne dans ce cycle sans être non plus trop strict et en les laisser assez libres pour s’épanouir."

L’après-midi s’est terminée par une veillée et par l’incontournable barbecue marquant le début d’une nouvelle année remplie d’aventure.