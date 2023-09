Deux amis en sortie s’en prennent à 4 policiers d’Arlon

La nuit du 12 décembre 2022, ils ont bien arrosé la soirée. C’est le plus jeune qui conduisait. Le hic est qu’il a échoué pour obtenir son permis de conduire, donc il ne possédait aucun permis au moment des faits.

Voyant un contrôle de policiers, le conducteur s’est arrêté plus loin et s’est empressé de passer sur la banquette arrière alors que son compagnon bibitif était à la place du convoyeur à l’avant. "Ils avaient pas mal bu, on a retrouvé une bouteille d’alcool dans la voiture. Ensuite ils s’en sont pris à deux premiers policiers de la zone d’Arlon, les ont agrippés par leur gilet pare-balles. Deux autres policiers ont dû venir en renfort et les ont maîtrisés grâce à du spray paralysant", avance Me Simon Louette, partie civile pour les quatre policiers.

Propos sexistes

Le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, estime qu’il y a eu plusieurs faits de rébellion et outrages. "L’un a tenu des propos très sexistes et dénigrants à l’égard d’une inspectrice de police et lui a même arraché l’oreillette de son poste radio. L’autre, au poste de police, n’était toujours pas calmé et les a menacés." Le parquet réclame des peines de 8 et 6 mois de prison ainsi qu’une déchéance du droit de conduire pendant 6 mois pour celui qui conduisait.

Pour la défense, Me Lise Thirion et Émilie Déom ont demandé un sursis probatoire assorti de conditions. Jugement le 9 octobre.