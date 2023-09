Une tiny house dans le jardin du Pré en Bulles à Arlon

Pré en Bulles accueille 18 à 19 enfants âgés de 3 à 18 ans en danger ou en difficultés sociales et familiales. Des enfants placés par le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) d’Arlon et le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Avec la finalité d’un retour en famille ou la vie en autonomie du jeune.

En semi-autonomie

"Cette tiny house est un logement transitoire, un tremplin, une préparation progressive à la gestion d’un logement et à une vie indépendante, indique Alain Deworme, président du CPAS d’Arlon qui a soutenu financièrement et humainement ce projet. La tiny évite de créer un fossé énorme entre l’institution et la vie d’adulte.

La proximité avec Pré en Bulles ne donne pas l’impression aux jeunes d’être lâchés en ville. Il ne sont pas non plus confrontés à la solitude de se retrouver en kot. Ce passage dans la tiny house lui permettra d’apprendre à mieux se connaître, et l’équipe éducative pourra cibler un travail spécifique à mener avec lui."

Grâce aux dons

Un projet d’un montant global de 52 151 € réalisé avec le soutien de l’ASBL 155. "Notre objectif est, depuis 1995, d’accompagner les jeunes du Pré en Bulles à la préparation de leur autonomie en kot. Grâce aux dons que nous recevons, nous pouvons aider les jeunes à partir en autonomie avant leur majorité. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des dons récurrents pour fonctionner", relève Anne-Sophie Adam, présidente de l’ASBL 155.

Plusieurs ASBL ont également contribué au financement de la tiny house: la Sablonnière, le fonds Henri et Ghislaine, le Kiwanis, le marché de Noël, Arlon Centre-Ville, l’Inter service club, Ladies Circles ainsi que les dons des mariés de la Ville sollicités lors de leur union civile à faire un geste pour ce projet avec un montant récolté de près de 8 000 €.

Une seconde tiny en 2024

Le bâtiment qui abrite Pré en Bulles a connu plusieurs fonctions antérieures. "On nous décrit souvent comme un home mais nous préférons la formule d’une Maison d’enfants. Notre maison a fêté ses 150 ans d’existence en 2018. Elle était d’abord un orphelinat, puis un home familial géré par la congrégation des Sœurs de Luxembourg jusqu’en 1982, laissant place à une équipe professionnelle qui a pris le relais", rappelle Vincent Louis, le directeur de Pré en Bulles.

Une seconde tiny house, plus petite avec une capacité de 20 m2, sera construite à côté de la première. Les fondations sont déjà coulées et le chantier de construction devrait débuter au début de l’année prochaine.