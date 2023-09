La rue de Neufchâteau rouvre dans les deux sens fin de la semaine prochaine

Il faut dire que peu croyaient encore à ce dénouement heureux, surtout les commerçants qui sont à bout de patience au fur et à mesure que l’entreprise Englebert prenait du retard. L’entreprise bastognarde connaît d’importantes difficultés financières et avait du mal à garder son personnel et à obtenir les matériaux nécessaires à l’aménagement de la chaussée.

Une entreprise rochefortoise à la rescousse

Ce n’est pas elle qui s’occupe de la pose du tarmac mais la société rochefortoise "les Enrobés du Gerny". Ce mardi déjà, la société a fait le déplacement jusqu’Arlon pour poser la première sous-couche sur la bande de droite. Ce mercredi, une couche supplémentaire a été posée. "Nous sommes venus en urgence terminer la voirie pour permettre aux riverains de passer, explique Francis Laloux, de la société rochefortoise. Il restera ensuite la pose du tapis, qui est la couche finale. Nous avons une équipe renforcée composée de 12 hommes en plus des chauffeurs de camions présents sur le site."

Une couche finale qui sera posée normalement le lundi 11 septembre en direction de la ville. dans les jours suivants, le calendrier n’est pas encore arrêté, la couche finale devrait être posée dans le sens de la descente, en venant de la ville. Avec une réouverture, si toutes les conditions sont réunies, fin de la semaine prochaine.

Une situation complexe

Ce chantier aura donné des sueurs froides à la Sofico, maître d’ouvrage sur cette route régionale. Les difficultés financières de la société Englebert, qui bénéficie d’un sursis de quelques semaines pour terminer ses différents chantiers, n’ont pas joué en sa faveur.

"Le chantier de pose du tarmac avait déjà été attribué à la société des Enrobés du Gerny, indique Pierre-Yves Trillet, directeur du service Routes au SPW Mobilité. Mais cette dernière avait des craintes par rapport au fait de ne pas être payée par la société Englebert. Un accord a donc été pris pour que le paiement soit pris en charge directement par la Sofico. Une solution étudiée par les juristes de la Sofico, ce qui a pris un peu de temps."

Rouvrir le plus vite possible

Du côté de la Ville, cette avancée est accueillie comme une bouffée d’oxygène, même si le chantier n’est qu’en petite partie communale au niveau des trottoirs. "On a travaillé dur pour terminer ce chantier cette année, explique Kamal Mitri, échevin en charge des Travaux. Si on n’avait pas trouvé de solution avec la Sofico, le SPW, la Ville et l’entreprise Englebert, on était reparti pour un an d’attente. Et ça, ce n’était pas envisageable !"

L’échevin se dit bien conscient de la situation vécue par les riverains et particulièrement par les commerçants. "Nous avons une très forte pensée pour eux. Ce chantier était très lourd pour les commerçants, avec des pertes financières réelles. Ils sont je pense heureux de voir les choses avancer. Même s’ils n’y croyaient plus vraiment."

Des finitions en attente

Bien sûr le chantier ne sera pas totalement terminé la semaine prochaine. Les deux voies de circulation seront accessibles ainsi que les accès vers la rue Saint-Dié, la rue des Acacias et la rue d’Alba.

Il restera à terminer les trottoirs, le terre-plein central, installer les couvre murs. Il faudra aussi aménager le rond-point situé devant le magasin Delhaize.

Des travaux dont la réalisation dépend de la décision du tribunal du Travail. "L’entreprise bénéficie d’un sursis jusqu’à la fin du mois d’octobre. Si elle obtient un nouveau sursis, elle pourra réaliser ces finitions dans les prochains mois. Si l’entreprise est malheureusement déclarée en faillite, il faudra attribuer ce marché à une nouvelle entreprise", précise Pierre-Yves Trillet.

Pas encore d’inauguration de la nouvelle voirie en vue mais un grand soulagement pour la mobilité des Arlonais et la reprise des activités commerciales de cette entrée de la ville.

www.lavenir.net

Scannez le code pour découvrir notre dossier