Des caméras installées dans les parcs à bulles d’Arlon

Le Collège a fait l’acquisition de 8 caméras autonomes pour surveiller les parcs à bulles. Elles seront installées dans les 6 parcs les plus problématiques et qui font l’objet d’un passage des agents communaux chaque semaine: 2 caméras à l’Espace Milan, 2 à la place des Fusillés, 1 à Bonnert, 1 à Viville, 1 à Fouches et 1 au Galgenberg. Avec la possibilité de modifier les sites surveillés. "Cette présence aura un effet dissuasif, et répressif également quand les gens seront filmés en flagrant délit ", précise Anne Lamesch, échevine en charge de l’Environnement et de la Propreté.

Les agents constatateurs compétents

Le conseiller Morad Laqlii s’inquiète de savoir qui verra ces images et ce que l’on en fera. "Deux agents assermentés, nos agents constatateurs, sont compétents, poursuit Anne Lamesch. La police n’est pas compétente pour cette matière. Ces agents ont la possibilité de visionner les images et de dresser un constat. Les auteurs des incivilités pourront être identifiés grâce à la plaque d’immatriculation du véhicule. Dans le respect du RGPD, un panneau indiquera la présence de caméras sur les sites concernés."

La conseillère Géraldine Frognet craint que la mesure ne soit contre-productive. "Ma crainte est que les gens aillent là où il n’y a pas de caméras. Est-ce que l’expérience a déjà été menée dans d’autres villes ? Avec quels résultats ?" L’échevine précise que Be Wapp a déjà expérimenté ces caméras dans d’autres communes. Avec un effet de dissuasion. "Il n’est pas impossible de voir le phénomène se déplacer mais les caméras peuvent être installées dans d’autres parcs, c’est l’intérêt des caméras mobiles. Déposer des déchets sauvages à côté d’une bulle à verres, ce n’est pas moins grave, ce n’est pas justifié."

Les auteurs des incivilités pourront être identifiés grâce à la plaque d’immatriculation du véhicule filmée par les caméras de surveillance.