Arlon: La nouvelle école du village de Heinsch, un nouveau joyau pour les enfants

Michel Billo, le directeur de l’école communale de Heinsch, était tout sourire vendredi en fin d’après-midi. L’inauguration, en grande pompe, de l’école du petit village de la banlieue arlonaise était l’aboutissement de plus d’une décennie d’attente entre le moment où le projet de rénovation des anciens bâtiments a été porté sur les fonts baptismaux et leur mise en service au profit des 46 élèves de l’école primaire et des 31 de maternelle. Le projet, en deux phases, a été lancé par les échevins de l’époque, André Balon pour les travaux et Jean-Marie Triffaux pour l’enseignement. Pour l’inauguration, le collège actuel, le bourgmestre Vincent Magnus en tête, s’était déplacé, accompagné de quelques conseillers communaux. La première échevine Carine Lecomte a rappelé que la priorité du collège est de garantir à tous les élèves une qualité de vie dans chaque établissement communal, ce qui permet de concilier plus facilement réussite scolaire et épanouissement personnel. "Il n’est plus à démontrer qu’il existe une corrélation entre le bien-être à l’école et la réussite scolaire de nos enfants, a-t-elle martelé. Une école, c’est l’âme d’un village. Inaugurer officiellement une nouvelle école ou sa rénovation, c’est le signe d’une certaine vitalité démographique. À cet égard, la population de Heinsch est en augmentation. Cette entité comptait 697 habitants en 2012 pour 795 en 2022."