Tout à fait, notre cabinet tournait à trois médecins. Pour des raisons personnelles, ma collègue a décidé de changer de secteur de pratique, la troisième personne est une assistante qui s’en va aussi au 1er octobre, je me retrouve seule à assurer le travail de trois.

Vous avez publié une sorte de SOS ?

Je voulais ma page Facebook très privée, je l’ai ouverte pour cela. J’ai posté trois autres annonces sur des réseaux professionnels. Aucune réponse.

La province n’attire plus ?

Elle n’intéresse pas ceux qui ne la connaissent pas. La problématique va au-delà de la province, la Wallonie et Bruxelles sont touchés.

Comment allez-vous faire ?

Comme je peux ! J’ai obligé certains patients à récupérer leurs dossiers.

Dire non à un patient, on se sent mal ?

C’est très compliqué, d’autant qu’ils vont avoir des difficultés à trouver un médecin. On a peur d’affronter un raz-de-marée de travail. Assurer une triple patientèle, ce n’est pas supportable. D’autant qu’on sort de la période Covid, le burn-out ne m’a pas épargnée. J’en sors à peine grâce à une échappatoire dans un mi-temps dans un autre secteur. On pense même à sauver sa peau. Je prendrai peut-être cette opportunité de fermer mon cabinet.

Pas envie de travailler dans un autre cabinet ?

J’ai très envie, on m’accueillerait à bras ouverts, mais je suis aussi un cadeau empoissonné, j’ai deux à trois mille dossiers avec moi. Personne ne veut une surcharge de travail !

D’où vient la pénurie ?

Au-delà de la région qui n’attire pas vraiment, cela s’explique par la féminisation depuis 20 ans. Le temps de travail se partialise. La nouvelle génération n’a plus envie de faire 14 heures, 6 jours sur 7. Plus il y a une pénurie, moins cela devient attractif. On a créé des primes conséquentes de 20 000 à 25 000 euros selon les communes (NDLR: selon les primes Impulseo), mais cela ne suffit pas. Les jeunes veulent une qualité de vie.

Que diriez-vous aux politiques ?

Que je me sens terriblement abandonnée ! Absolument pas soutenue. On est un secteur qui coûte comme l’enseignement, j’ai le sentiment qu’ils ont du mal à investir dans ce qui coûte. Pour les spécialistes, les infirmiers, c’est la même chose. Un rendez-vous chez un ophtalmo, cela peut être un an et demi à deux ans ! Presque plus de généralistes ne prennent de nouveaux patients dans la région. Je crains que le système explose ! Les gens vont se retrouver aux urgences ou au poste de garde qui vont eux-mêmes saturer.

Vous allez trouver un collègue ?

J’ai autant de chances que de gagner au Lotto ! J’ai conscience qu’un petit cabinet n’offre pas une sécurité de vie comme pourrait le faire un cabinet de huit médecins.