Le domaine forestier de Viroinval reste la propriété de la ville d’Arlon

Une information de TV Lux que nous confirme l’échevin Alain Deworme en charge de cet épineux dossier. Pour rappel, la vente du domaine de 355 hectares avait été votée au conseil communal de décembre 2022 au prix de 4,6 millions d’euros. Un montant correspondant à l’estimation réalisée par le Comité d’acquisition pour le fonds (le terrain) et par le DNF pour les arbres. Un prix sous-évalué comme l’avait souligné la minorité et plus particulièrement le conseiller Jean-Marie Triffaux. Ce dernier avait plusieurs fois alerté la majorité au fil des conseils communaux. La Ville avait alors finalement commandé une expertise indépendante qui estimait la valeur du bien à 8,6 millions. Soit un surplus de 4 millions.

Le bien a encore été expertisé une troisième fois. "Par Jean-Pierre Scohy, l’ancien big boss du DNF qui connaît particulièrement bien Viroinval puisqu’il en a été le chef de cantonnement, indique encore Alain Deworme. Il nous a proposé ses services gracieusement dans un rôle de médiateur entre la Région et la Ville. Il a coupé la poire en deux avec une estimation de 7,180 millions d’euros. Mais la ministre a soutenu son administration en maintenant une offre d’achat à 5 670 000 €. Soit un décalage trop important. Arlon ne vendra pas son domaine à moins de 8,6 millions." La Région qui a également proposé de payer 2 millions de plus en 10 ou 15 ans moyennant un droit de superficie. Une proposition jugée complexe par la Ville qui ne souhaite pas y donner suite.

Le domaine est toujours à vendre

Faute d’accord entre les deux parties, le domaine de Viroinval reste la propriété de la Ville d’Arlon. Ce qui ne veut pas dire que le domaine n’est plus à vendre ! "À moins d’un retournement de situation de la Région, ce qui ne serait pas une première, il sera cependant très compliqué de vendre un tel domaine. Vendre à un particulier ? Cela signifierait que la Ville devra trouver une compensation en un seul ou plusieurs lots. Ce serait très compliqué pour une superficie de cette ampleur, et moins rentable pour la Ville", poursuit l’échevin arlonais.

Reste que la Ville d’Arlon s’en sort bien puisque la vente, votée par la majorité au conseil communal, ne sera pas forcée. Le DNF et le Comité d’acquisition ainsi que la ministre s’y sont engagés afin que le vendeur ne se sente pas lésé.

Des enseignements tirés

Cette saga arlonaise en terre namuroise n’aura pas été totalement négative et vaine. Elle aura au moins le mérite d’avoir ouvert les yeux sur l’état de la forêt. "Nous avons pu tirer des enseignements des différentes expertises réalisées sur ce domaine. De nombreux épicéas sont à maturité pour être coupés et vendus dans les prochaines années. Beaucoup de résineux ont atteint l’âge de 70 ans. Ce qui correspond au moment de la coupe. D’autant qu’ils ne sont pas scolytés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle", se réjouit Alain Deworme.

La Ville, qui pensait vendre le domaine, va à présent s’orienter vers la collecte de bois. "Nous allons revoir le plan de la gestion forestière afin de planifier la récolte de bois. Et mettre l’aspect économique à l’avant-plan. Contrairement à ce que faisait le DNF dont l’objectif est de laisser vivre la forêt." La Ville, qui estime avoir perdu 588 000 euros ces 20 dernières années dans la gestion de son patrimoine naturel namurois, compte bien à présent faire fructifier son bien.

Des relations compliquées

Reste que cet épisode aura entamé les bonnes relations entre la Ville et l’administration wallonne, au-delà du chef-lieu. "Plusieurs bourgmestres s’inquiètent de cette situation et seront plus attentifs aux coupes de bois. Nous avons à Arlon tiré les leçons de cet épisode, reconnaît le bourgmestre Vincent Magnus. C’est le côté positif de cette histoire. Nous devrons redoubler de vigilance à l’avenir. Mais il est très compliqué de gérer un tel domaine à distance. Viroinval est vraiment loin d’Arlon."

Cette vente avortée ne met nullement à mal les finances communales, même si cette recette aurait tout de même été bien accueillie. Une situation qui n’empêchera pas le parc de l’Hydrion d’être aménagé alors que le fruit de la vente de Viroinval aurait pu être injecté dans ce beau projet naturel pour sa partie non subsidiée.