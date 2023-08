Fred Humblet, une gueule d’Arlon s’en est allée

Jeune, il avait tenu à la grande époque la taverne, le Forum, dans les caves du Goethe, faisant de l’endroit "The place to be". Dès 16 ans, l’étudiant de l’ISMA s’était fait connaître pour ses talents photographiques lors de mariages. Sa passion pour l’argentique l’avait propulsé comme photographe indépendant au Soir et à La Meuse. L’œil vif rendait le banal esthétique. Dans le milieu de la presse, son travail était reconnu comme le témoigne Philippe Colling, ancien journaliste à L’Avenir: "I l a vraiment fait un beau travail de balisage photographique, il était aussi un excellent compagnon, quelqu’un qui avait toujours une anecdote, qui connaissait Arlon comme sa poche."

Un véritable "album de famille" du chef-lieu

En janvier, nous l’avions mis à l’honneur pour son remarquable travail Des Gueules d’Arlon. Son simple Facebook proposait un véritable album de famille du chef-lieu. Son travail faisait des envieux pour ceux qui n’étaient pas encore "croqués".

"Je ne fais pas cela pour la notoriété, je m’amuse !" disait-il.

Après 20 ans dans la presse, le Cartier-Bresson arlonais avait ensuite rebondi dans une agence de téléphonie. Sur le web, l’échevin Olivier Waltzing résume le sentiment de beaucoup: "Une partie de jeunesse s’en va avec lui. Des hauts et des bas, mais toujours prêt à rendre service avec son talent de photographe. Tu vas me manquer Fred."

Bon vivant, homme affable à la tape amicale facile, on le savait malade. Ce mardi 17 h 30, le cœur n’y était pas autour du comptoir de Chez Betty. La patronne a la gorge serrée à l’évocation de celui qui aimait trinquer à la vie. Stéphane, compagnon de route, est bouleversé par la nouvelle d’autant qu’il avait raccompagné le défunt au restaurant la veille.

Inconditionnel de Jean d’Ormesson, le regretté publiait sur son mur Facebook le 17 août: "Nous n’avons que quelques années à passer dans ce mystère qu’est la vie. Autant l’éclairer par un peu de beauté, de passion, d’amusement.".