Perrine Henrion, vous êtes partie un an en tour du monde avec votre compagnon, Benoît, et vos trois jeunes enfants. On se sent comment quand on reprend le collier ?

Assez anxieuse, j’ai l’impression de faire ma première rentrée, je me réjouis de revoir l’équipe, hâte de rencontrer mes élèves.

Après un tel périple ?

Un gros mélange d’émotions. Ce qui était compliqué était de reprendre un rythme. On était bien conscients qu’il y avait du stress ici, mais en ayant déconnecté, on s’en est d’autant plus rendu compte. Je vais essayer de relativiser. S’il y a un truc qu’on a appris, c’est que des gens vivent des situations bien plus compliquées que nous et ils sont heureux. Au Vanuatu, on a retiré des leçons de vie, ils n’ont rien, donnent tout, ils sont juste heureux.

Ce qui stresse ici ?

Le temps, la course, les obligations sociales et législatives comme les impôts…

Ce que cela a apporté aux enfants ?

Un grand bond en avant en autonomie, une adaptabilité assez phénoménale, ils ont ouvert beaucoup de portes: c’était les premiers à aller vers les locaux ou à les attirer. Cela leur a apporté plus de curiosité. L’enseignement ne se fait pas qu’à l’école, il se fait aussi ailleurs. On se rend compte que le rôle des parents est vraiment important. Cela a apporté une très forte cohésion entre nous. On est les cinq doigts de la main !

Vous leur avez fait l’école ?

Oui, à Anton et à Joséphine. Je suis enseignante en secondaire, mais cela n’a pas été facile. Pas évident de motiver parfois. C’était maman qui donnait cours. Pas évident d’être crédible à leurs yeux dans ce rôle. Quand on était dans des endroits sublimes, Anton avait parfois envie d’aller faire du snorkeling et pas spécialement de faire des maths.

Ce voyage va changer quelque chose dans votre vision de l’enseignement ?

J’aimerais partager ce que j’ai vu dans mes cours. Faire comprendre aux élèves que parler plusieurs langues, c’est une ouverture sur le monde. Même pour des élèves qui ont du mal, moins scolaires. Leur dire que l’aspect communication, c’est primordial. Si certains sont intéressés par une année sabbatique ou un Erasmus, je serai la première à les motiver.

Ce que vous diriez aux profs ?

J’ai souvent entendu cette réflexion: "Quelle chance de pouvoir faire cela !" J’ai envie de dire: "Cela ne tient qu’à vous de sauter le pas !" C’est à la portée de tout le monde. Il faut juste tout lâcher et partir. Une parenthèse tellement enrichissante.

Ouvert à tous ? Il y a un frein financier. Pas un truc de "bobo" ?

C’est quelque chose qui se prépare. Quelque chose pour lequel on a économisé. Pas besoin d’aller aussi loin aussi ! C’est un projet assez conséquent. Il y a différentes façons de voyager. On était dans une approche assez simple, près de locaux. On recherchait, non pas le confort, mais la propreté. On vivait avec beaucoup moins qu’ici, et cela, on en tire aussi des enseignements de notre surconsommation. C’était souvent des douches froides. On a un confort dont on n’est même plus conscient. On se crée des besoins tout le temps.

Vous avez visité des écoles ?

Au Laos, les enfants sont restés en classe avec les Laotiens. Des cours en français mais de façon mécanique, la répétition d’une liste de mots. C’était très vivant, ils hurlaient ! Très sonore !

Déjà rouvert vos cahiers ?

Pas encore ! Je viens d’avoir mes attributions. C’est dans ma tête, je m’y replonge tout doucement et je serai prête mardi.

Avec trois jeunes enfants !

Magique, les animaux en Afrique du Sud. ©éda

Anton, 8 ans ; Joséphine, 6 ans ; Céleste, 3 ans ont visité l’Afrique du sud, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, les Philippines, la Nouvelle Zélande, l’Australie et le Vanuatu.

Petit sentiment de vide au retour à la maison, mais revoir les copains et la famille, c’est top. Moment fort des 11 mois, la montée d’un volcan en activité: "On s’est sentis tout petits". Parmi les moins gais: un sentiment d’insécurité au Cap, une épaule cassée pour Joséphine aux Philippines: "On se rend compte de la chance qu’on a de nos soins de santé proches."

Le plus compliqué ? Vivre dans un espace restreint. "On a passé 60 jours en Nouvelle-Zélande dans un mini-van." Aussi des bagages attendus pendant un mois en Nouvelle-Zélande et une panne au milieu de nulle part dans le désert en Australie: "On a attendu 12 jours pour avoir une pièce ! Les enfants étaient contents de ne pas bouger. On apprend aussi d’eux. Ce n’est pas si grave d’être ici, nous disaient-ils." En voilà qui auront des choses à raconter !